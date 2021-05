Hija de "Tía Pikachu" defiende a su madre: "Representa a la clásica mamá y abuela chilena"

"No importa su formación académica, no importa la fluidez de su discurso o los datos económicos que maneje, ella entiende las necesidades sociales porque las ha vivido, y se conmueve ante la injusticia, luchando sin descanso por la salud de sus hijos”, dijo la hija de Giovanna Grandón.

21.05.2021

La hija de la constituyente electa Giovanna Grandón, conocida popularmente como "Tía Pikachu", respondió a las críticas hacia su madre de quienes la consideran poco preparada para el cargo.

Usando su cuenta de Instagram, la familiar destacó que "pudo ser la mamá de cualquiera de ustedes, ya que es la representación de la clásica mamá o abuela chilena".

"Esta vez me tocó a mí, y fue ella… la mujer que me dio la vida, es ahora una de las constituyentes de nuestro país. Y nunca me ha gustado sentir a mi madre expuesta. ¿A quién sí?", dijo.

Asimismo, agregó que "algunos de mi edad la critican solo por contar con estudios técnicos en educación parvularia, pero cuando ella y mi padre tuvieron el dinero para pagar estudios superiores profesionales decidieron dedicar ese dinero a mis estudios. Yo ahora soy directora de arte, y hace cinco años he tenido muchas oportunidades incluso fuera de Chile".

Recordar que, tras imponerse en el Distrito 12, Grandón destacó que "el pueblo demostró con el Apruebo y apoyando a candidatos 100% independientes".

"No teníamos lucas para nuestras campañas, hicimos nuestras campañas a pulso. No teníamos grandes aportes de grandes empresarios", sentenció.