Desesperada búsqueda de ayuda: Hogar de niños vulnerables podría cerrar por falta de recursos

15.01.2021

Gabriela Morgado, directora de Timoun Piti, señala que “nosotros como familia somos los que mantenemos la ONG, pero con el estallido social, y después con la pandemia, terminó de rematar el tema. A nosotros nadie nos subsidia ni nos da ningún tipo de apoyo”, en conversación con Chilevisión Noticias.

Morgado, además, sostiene que los niños tienen entre 0 y 3 años, y que "actualmente tenemos ocho niños. Es un proyecto chiquitito y nosotros contemplamos un máximo de doce porque es un plan de acogida familiar".

Carola Acuña, ex trabajadora del recinto, comentó a CHV que “Los niños se tratan con mucho amor y con mucha dedicación porque todos tienen problemas. Sería muy triste que cerrarán porque uno los aprende a amar y a cuidar”.

La ex funcionaria, consternada, sufre cuando habla con sus antiguas compañeras de trabajo, quienes le cuentan sobre la delicada situación: “tenían una mini pyme y también llegaban donaciones. Pero con la pandemia la ayuda ya no llega”, cuenta carola Acuña.

Los trabajadores,desesperados, han llevado a cabo diferentes actividades con tal de juntar dinero. Quieren evitar a toda costa que los niños sean trasladados a un centro del Sename.

Karina Arce, cuidadora de los menores, relata lo que han llegado a hacer para reunir recursos: “la venta de garage y la rifa son el último recurso que hemos tenido para juntar plata. Mi jefa hasta vendió la camioneta institucional”. Añade, además, que aunque el automóvil era necesario, es más necesario cuidar a los menores.

"Tenemos unas gemelas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Las van a separar? ¿Las van a poder dejar en el mismo lugar? Hay un bebé que va a cumplir 5 meses y es sordo, ¿quién se va a dar el trabajo de estar junto a él y estimularlo?", se pregunta.

Para ser autosustentables se necesitan mil socios que aporten el 50% de los gastos mensuales, según explica Morgado, directora del hogar. La situación económica es clave para seguir funcionando, ya que varios de los menores necesitan tratamientos médicos particulares, imposibilitados de asistir a recintos de salud públicos por la crisis sanitaria.

Por otro lado, buscan un lugar nuevo en el cual puedan seguir atendiendo a los niños, ya que por un tema legal con el dueño de la actual casa, la cual no pueden pagar al contado en el proceso de compra, por lo que no pueden permanecer ahí. De no encontrar un nuevo lugar, los niños deberán pasar a otros centros.

Además, aunque las cuidadoras no han recibido sus sueldos hace meses, estas aseguran que siguen en el hogar por vocación, independiente de la complicada situación monetaria.

Para seguir funcionando, han iniciado diferentes campañas en redes sociales y abierto una cuenta bancaria para reunir fondos.