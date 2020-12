Hombre se da a la fuga de SAPU en Conchalí: Se encontraba constatando lesiones

24Horas.cl Tvn

01.12.2020

Durante la noche de este lunes, uno hombre se dio a la fuga desde un centro asistencial donde se encontraba constantando lesiones tras haber sido detenido por un robo con intimidación en la comuna de Conchalí.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivarí, el sujeto fue detenido durante la mañana de la misma jornada por Carabineros, tras haber supuestamente participado en un robo con intimidación junto con otro individuo.

Durante el ilícito, ambos sujetos, mayores de edad, habrían abordado al conductor y su acompañante del móvil que se trasladaba por al comuna entregando mercadería, para luego amenazarlos con una aparente arma de fuego, que resultó ser de plástico.

Una vez detenidos, se agendó su audiencia de control de detención para la mañana de este martes, por lo que fueron llevados a constatar lesiones por los uniformados al SAPU de la comuna.

Fue allí que uno de los individuos inició un altercado para intentar fugarse, rompiendo una de las ventanas del recinto, siendo reducido por los funcionarios policiales.

No obstante a ello, su acompañante de 24 años, aprovechó dicha distracción para escapar del recinto asistencial.

En ese sentido, el fiscal explicó que actualmente el procedimiento de la fuga está a cargo de la Fiscalía Militar, quienes determinarán las responsabilidades de los funcionarios en este caso.

Asimismo aclaró que no existe el delito de fuga como tal, ya que "estas personas todavía no estaban condenadas. La persona que se dio a la fuga aprovechó las circunstancias y eso no constituiría ilícito, sin perjuicio de lo cual, las circunstancias mismas de la fuga, como por ejemplo amenazas o agresiones eso si podría constituir un tipo de delito que nosotros tendríamos que investigar".

En tanto continúan las diligencias para poder dar con el paradero del hombre que se dio a la fuga desde el centro de salud de Conchalí.