Hospital Exequiel González Cortés se prepara para separar a siamesas: Tienen un año y un mes

12.10.2021

Diana y Dieveline se han robado el corazón de todos los trabajdores del Hospital Exequiel González Cortés, estas hermanas llevan doce meses internadas esperando el primer gran acontecimiento de sus vida: ser separadas. Las "DiDi" son siamesas.

"Son lo más risueñas que hay, tú entras y te dan una sonrisa, siempre están contentas, lo pasan increíble entre ellas, juegan, se molestan, la verdad es que las "DiDi" han sido un aporte de alegría a este hospital", señala Miguel Guelfand, cirujano separación siamesas.

Ivline y Jenifer son padre primerizos, sus hijas, las primeras nietas de la familia. "Cuando supe que estaba embarazada, hice la prueba y la mandé y se pusieron muy contentas" comenta su madre, Ivline.

Jenifer lleva cuatro años en Chile, Ivline dos. Se conocieron y se enamoraron en Chile, ella es dueña de casa y él trabaja en la construcción.

Ivline siempre se imaginó tener dos hijos al mismo tiempo, en su familia habían antecedentes de gemelos.

"En la primera ecografía me dijeron 'son dos' y ahí me puse muy contenta, yo siempre pedía a Dios que me diera dos." señala Ivline.

Hasta el último minuto creyeron que nacerían separadas. "Puede ser que lo vean así y cuando nazcan, nazcan separadas", comenta su madre.

Cuando esta madre tenía 32 semanas de embarazo comenzó con trabajo de parto. Diana y Dievline nacieron por cesárea el 4 de septiembre de 2020 a las 11:48 de la mañana en el Hospital Barros Luco.

"Teníamos dos equipos que eramos los dos de turno en ese minuto, preparado con dos equipos para atender a cada una de las siamesas como si hubieran nacido separadas. Se van a reir mis colegas pero se siente como un futbolista al tirar un penal, uno se preparara y tú tienes que tratar e hacer un buen resultado", puntualiza Carolina Guerra, pediatra nenonatóloga Hospital Barros Luco

Al momento de nacer se confirmó lo que habían arrojado las ecografías y resonancias: la gemelas estaban unidas por la pelvis.

"Yo tengo la esperanza que se van a separar", agrega la madre de las siamesas.

"Igual con miedo porque aún no están separadas, estamos esperando la separación" comenta Jenifer, su padre.

A los 44 días de vida fueron trasladadas al Hospital Exequiel González Cortés porque requerían atención permanente, además los padres de las niñas viven en una pequeña pieza que arriendan en un a casa en la comuna de Lo Espejo.

"Le pongo ropita diferente porque cuando las ponemos del mismo color, las doctoras dicen que no las reconocen bien, porque se parecen. A veces me confundo cuando las llamo por video", agrega Ivline.

La madre las visita de lunes a viernes y su padre, los fin de semana. "A veces pregunto si me las puedo traer aquí y me dicen que no, que la casa es muy pequeña", relata su madre. "Gano muy poco para arrendar otra cosa, por eso voy a buscar una forma para buscar otro trabajo", señala su padre.

Ambos están ansiosos por la separación de sus hijas.

Las "DiDi" que son siamesas isquiópagas, unidas por la pelvis, ya tienen un año y un mes de vida. Cada una tiene sus pulmones, sus riñones, su higado y su corazón.

"Ellas están en espejo e invertidas, es como si te miraras a un espejo pero te das vuelta sobre ti mismo. Las dos columnas vertebrales no se tocan, están totalmente individuales y las pelvis también están separadas", agrega Miguel Guelfand, cirujano separación siamesas.

El examen más importante previo a la cirugía

Pero Diana y Diaveline deben ser sometidas a un último examen para ver en detalle toda su anatomía. "Me siento muy contenta, es el último examen".

Este es el más importante, en él participan cerca de 20 profesionales, los resultados permitirán analizar cada paso de la cirugía.

"Es vital nos va a permitir ver la separación de las venas y arterias, que son elementos súper críticos al momento de separarlas", enfatiza Ana María Donoso, Jefa anestesistas Hospital Exequiel González Cortés.

El examen que duró cerca de cuatro horas mostró que las hermanas comparten algunas arterias y venas, pero a simple vista ninguna que sea vital para los flujos vasculares.

La antesala a la cirugía

"Tenemos un 99% de certeza que tenemos toda la información necesaria para planificar la cirugía tal cual va a ser", agrega el coct

Cada vez falta menos para ese gran día. Las "DiDi" pesan 14 kilos 800, 7 kilos y medio cada una. Están en aislamiento preventivo hasta el día de la cirugía.

"Pensemos que son nuestras niñitas y trabajemos en son de eso", es parte del mensaje del equipo médico que operará a las siamesas.

Ya comienza los ensayos finales, todo el hospital se ha paralizado para esta hazaña médica en la que participarán 64 profesionales divididos en colores. Llevan un año practicando para esta cirugía, un hito en la historia de este hospital.

Una cirugía que tendrá una duración mínima de 12 horas para que las siamesas Diana y Diaveline por fin puedan moverse de manera independiente.