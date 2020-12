Hoy comienza el pago vía electrónica del "Bono COVID Navidad": Revisa si te corresponde

24horas tvn

19.12.2020

Hasta el próximo 22 de diciembre se extenderá el pago del "Bono COVID Navidad" vía depósito electrónico.

Dicha modalidad inició la jornada de este sábado 19 de diciembre, donde cientos de familias recibirán el aporte entregado por el Gobierno en sus cuentas personales.

Respecto del beneficio, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, explicó en conversación con 24 AM, que "para el Bono COVID Navidad no se postula, no tiene que solicitarlo, sino que solo es requisito haber sido beneficiario del sexto Ingreso Familiar de Emergencia de octubre. Es decir, quien haya recibido el Ingreso Familiar de Emergencia seis tiene derecho a Bono COVID", detalló.

Formas de pago

Respecto a las formas en que se podrá acceder al pago, Rubilar indicó que se hará "exactamente igual que con el Ingreso Familiar de Emergencia seis. Es decir, si se le pagó de forma presencial por BancoEstado, va a ser exactamente igual en esta oportunidad; si se le pagó por depósito, esta vez también será así; si pidió que se le hiciera en la Caja de Compensación, también será así".

Montos

Todas aquellas comunas en paso 2, 3 y 4 recibirán $25.000 por integrante del hogar.

Mientras que en comunas en cuarentena (hasta la última semana de noviembre) recibirán $55.000 por integrante.

Fechas de pago

17 al 28 de diciembre: Se pagará de forma presencial en todas las sucursales de Banco Estado.

21 al 29 de diciembre: Se pagará de forma presencial en las cajas de compensación.

19 al 22 de diciembre: Se pagará a través de un depósito electrónico.