Huechuraba decreta cierra de Mall Plaza Norte por epidemia de coronavirus

18.03.2020

La Municipalidad de Huechuraba anunció el cierre del Mall Plaza Norte de manera indefinida para frenar la epidemia de coronavirus en la zona.

Según comunicó le municipio, el alcalde Carlos Cuadrado Prat lideró la iniciativa que busca "resguardar la salud de la población".

No obstante, el cierre es únicamente para las tiendas que no sean de artículos de primera necesidad, agregando que estos recintos no tendrán restricción horaria.

"El decreto municipal permite que sigan funcionando los supermercados, farmacias, laboratorios clínicos y consultas médicas, sin ninguna restricción horaria", agregó el municipo.

Asimismo, se informó que el cierre del mall se mantendrá mientras siga la "emergencia de salud pública a nivel comunal, regional y nacional".