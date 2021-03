Hugo Gutiérrez no se presentó a nueva audiencia por injurias: No pudieron notificarlo

24Horas.cl Tvn

10.03.2021

El exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) hizo noticia hoy por ausentarse de una nueva audiencia en su contra en la justicia. La sesión de hoy, correspondía a la del procedimiento simplificado en su contra por el delito de "injurias graves" y tras una querella interpuesta por 33 oficiales en retiro de la Armada de Chile.



Cabe recordar que Gutiérrez se había referido en duros términos a la institución naval, a la que motejó de “asociación terrorista y genocida”.



“Debería ser la Armada de Vitacura, porque no tienen nada de chilenos. Esos son de verdad unos total antipatriotas, nos han vendido miserablemente a lo largo de la historia siempre y han matado al pueblo a punta de cañonazos”, señaló en esa ocasión, cuando aún era diputado.



Así pues, la audiencia buscaba llegar a un eventual acuerdo entre los querellantes y los querellados, pero el ex-parlamentario y actual candidato a constituyente se ausentó, tras no ser notificado, debido a que la PDI no ha podido dar con su ubicación.



Esta es la segunda audiencia a la que el ex-diputado no se presenta, ya que la semana pasada no asistió por falta de notificación a la que versaba sobre su negativa a realizarse un control sanitario, audiencia que fue fijada al final para el 20 de abril próximo.



Al día de hoy, la ubicación de Gutiérrez sigue siendo desconocida, pese a que reconoce que está haciendo campaña por su candidato a constituyente por Tarapacá.