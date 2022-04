Impacto entre padres por supuesto secuestrador cerca de colegio: se registran varios casos  

24Horas.cl Tvn

05.04.2022

"Era un tipo alto que su mano, cuando le tomó la cara, era muy hedionda, lo tapó y le decía que si gritaba o se arrancaba, lo iba a matar".

Es el relato de este padre de un niño de 12 años, que denuncia que su hijo fue víctima de un intento de secuestro. El hecho ocurrió en la comuna de San Bernardo.

Fue aproximadamente a las cuatro de la tarde, que el niño salió de su casa para depositar botellas plásticas en un contenedor justo frente a su domicilio y fue allí cuando el hombre, quien fue captado por la cámara de un vecino, se avalanzó sobre el menor de edad. Su familia se percató de la demora.

"El niño no sale tan lejos, me dijo, tomo la camioneta y me bajé dos veces y no lo encontré, corrí por todos lados" agrega el padre, Víctor Soto.

De inmediato el padre salió a buscarlo por el sector, por varios minutos la angustia se apoderó de Víctor. Las cámaras del barrio no estaban apuntando a la casa en ese momento y ninguno de los vecinos pudo ver el momento en que fue abordado, no había rastro de su hijo.

"Me puse a hablarle a Dios que me devolviera a mi hijo, que si él estaba con nosotros, que si estaba vivo que me lo devolviera. Me acerqué a la camioneta y dije aquí está el niño" agregó.

No fue hasta una hora y media después, cuando en un sitio eriazo ubicado a más de un kilómetro de su casa, logró verlo entre unos matorrales. Aseguró que el el pequeño estaba totalmente desorientado.

"El niño aparece de repente arrancando y cuando él me ve se asusta de mí, me desconoce y se devuelve y yo le gritaba, cuando me acerqué empezó a llorar dijo 'ese hombre me quiere matar, el que está ahí', así que lo dejé en la camioneta y lo fui a buscar", sostuvo Víctor.

Pero pese a que lo buscó exhaustivamente por todo el lugar, no encontró al hombre que describía su hijo. "Hay mucho arbusto, cosas donde te puedes esconder, túneles, cosas raras y no lo pillé", dijo.

Este caso puso en alerta a los padres del Valle Los Cóndores, quienes aseguran, que no es primera vez que se escucha la presencia de este desconocido rondando por el sector.

"Acá hay colegios y los niños tienen que pasar solos por acá (sitio eriazo), así que es muy peligroso", aseguró uno de los residentes del sector. En tanto, otra vecina, madre de una niña y una adolescente, aseveró que "yo ando con el temor para todos lados. Me da miedo dejarlas solas".

A raíz de esta denuncia, los colegios del sector pidieron a los padres y apoderados extremar las medidas de seguridad para los traslados de los estudiantes desde y hacia sus casas.

Mientras, por orden de la Fiscalía, Carabineros inició una investigación de oficio para determinar qué fue lo que ocurrió durante esa hora y media que el menor de edad estuvo desaparecido, y dar con el paradero del sujeto.