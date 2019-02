Incendio se registra al interior del Colegio República de Francia en Ñuñoa

24Horas.cl TVN

16.02.2019

Hace unos minutos, la sexta compañía de Bomberos de La Reina informó que el Colegio República de Francia estaba siendo afectado por un incendio al interior de sus inmediaciones.

Salen B6, M10 del C. B. Ñuñoa a INCENDIO en Exequiel Fernández y Las Palmeras #Macul. en apoyo a B11, Q2, RB1, B7 del C. B. Ñuñoa Q7, M5 del C. B. Santiago https://t.co/QVoZXY3yBI