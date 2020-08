INDH acude a clínica El Cedro para investigar "tratos crueles e inhumanos" contra "Nano" Calderón

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, precisaron que no pudieron ver al joven por orden médica, pero que se les informó que no durmió amarrado. El joven se encuentra cumpliendo prisión preventiva.

21.08.2020

Debido a las denuncias de los "tratos crueles e inhumanos" recibidos por Hernán Calderón Argandoña por parte de Gendarmería, personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos, llegó hasta la clínica psiquiátrica El Cedro, para comprobar el estado en el que se encuentra en joven detenido mientras cumple con la medida cautelar de prisión preventiva.

“Nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos concurrimos a esta clase de situaciones donde hay personas que estando bajo la custodia del Estado, denuncian algún tipo de situación, aparte de los protocolos que se deben cumplir. En este caso, una denuncia de tratos crueles y degradantes, que surgió durante el día de ayer”, aseguró Carlos Bellei, vocero de INDH.

Además, agregó que el INDH tiene la “obligación legal de concurrir, sea esto un recinto penitenciario o una clínica privada como esta, siempre que la persona esté bajo la custodia del Estado”.

Una vez en el lugar, personal médico no permitió que el Instituto viera a Calderón Argandoña, sin embargo, “(los médicos) nos dijeron que el paciente había dormido libre de grilletes o situaciones de amarre y que estaba en buenas condiciones”, precisó Bellei.

Visiblemente afectada, la animadora de televisión también enfrentó a los medios para hacer sus descargos, señalando que "yo tenía derecho a ver a mi hijo. Estoy esperando hace cuatro horas y Gendarmería no me dio la autorización para verlo, también me prohibió las llamadas... mi hijo necesita tratamiento".

Añadió que "los profesionales no lo han podido diagnosticar. Está amarrado 24 horas de manos y pies con una cadena, ni siquiera se la sueltan para bañarse o para comer. Es injusto, es injusto".

Además, quiso aclarar que "se ha dicho que esta clínica es un spa, y no es un spa".

Finalmente, el abogado Vargas nuevamente se refiró a la situación manifestando que "la magistrado tomó una decisión que decía con privación de libertad mi representado. Se toma la decisión de traerlo a esta clínica para que él pueda ser tratado de una enfermedad. Lo que vemos la actuación de Gendarmería hoy es totalmente opuesto a lo que dijo la magistrado. Están tratando de evitar que mi representado tenga tratamiento médico. Ni un perro recibe ese trato para dormir, para ducharse y para comer".

Por último, anunció que "estamos presentando un recurso de amparo judicial, una cautela de garantía con el objeto de que se cumpla el objetivo que planteó la jueza al momento de decidir. Hicimos una denuncia a la PDI por los tratos inhumanos que Gendarmería de Chile le está haciendo".