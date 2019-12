INDH pide a la Corte Suprema más rapidez en investigaciones y coherencia en los fallos

El director del organismo, Sergio Micco, solicitó además a Haroldo Brito "que no haya impunidad a las vulneraciones perpetradas por agentes del Estado". También pidió "coherencia" en los fallos, como en el caso de lo que ocurrido en Valparaíso respecto al uso de perdigones por parte de Carabineros.

24Horas.cl Tvn

02.12.2019

Este lunes se reunió el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en el Palacio de Tribunales. En la cita, Micco realizó una serie de planteamientos a la autoridad judicial en el marco de la situación de crisis social en la que se encuentra el país.

El representante del organismo que vela por el respeto a los derechos humanos solicitó celeridad y coherencia en las investigaciones y resoluciones que se tramitan en los Tribunales de Justicia en las más de 580 querellas presentadas por la entidad que él dirige.

Micco además planteó la importancia de establecer verdad sobre las violaciones a los derechos humanos y asegurar que no haya impunidad a las vulneraciones perpetradas por agentes del Estado desde que se iniciaron las protestas por demandas sociales, a partir del 18 de octubre.

"Para el Poder Judicial es indispensable la tarea de verdad, justicia y reparación. En este sentido, su papel es clave. Por lo tanto, mientras más rápido se tramiten las investigaciones en el orden judicial, más rápidamente vamos a saber la verdad de lo que ha ocurrido en Chile, identificaremos a los culpables de las violaciones a los derechos humanos, y esto permitirá establecer las políticas de reparación para las víctimas", señaló Micco tras la reunión.

El INDH pidió celeridad también al Ministerio Público, en particular a su Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de género y delitos sexuales dado que "todo esto contribuye a que la ciudadanía perciba que este dolor no ha sido en vano y que no va haber impunidad".

El director del Instituto fue enfático además en pedir coherencia, especialmente en la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en primera instancia acogió un recurso para prohibir el uso de perdigones por parte de carabineros, pero que luego dejó sin efecto su orden de no innovar. "Al INDH le preocupa la coherencia judicial, preocupa que una corte diga una cosa en un sentido un día, y otra cosa a los pocos días después. Eso afecta la tranquilidad y certidumbre para que los chilenos y chilenas sintamos que vamos a lograr la paz social", advirtió Micco.

También sobre el uso de perdigones y otros armamentos, el director complementó que "el INDH presentó una querella por homicidio frustrado por el caso de una mujer que recibió una lacrimógena en el rostro, ni siquiera en el contexto de manifestaciones (la víctima estaba esperando transporte), lo que es de especial gravedad. Han disminuido los casos de uso de balines y perdigones, pero se siguen produciendo situaciones en que se ha dañado la integridad física y psíquica de manifestantes y ciudadanos transeúntes".

REPORTES

Por último, Micco entregó un detalle de las últimas cifras constatadas por el Instituto en manifestaciones, comisarías y centros hospitalarios. "Al 30 de noviembre hemos estado con 8.168 personas detenidas. Las cifras del Ministerio del Interior y Fiscalía son de 12 mil, les insisto la cifra nuestra corresponde a personas con que nos hemos entrevistado al ingresar a comisarías, sin presencia de carabineros", enfatizó.

"Se han constado violaciones a los derechos humanos, presentado 604 acciones judiciales, se han procesado 2 mil denuncias y aún nos faltan mil por procesar. Lamentablemente nos encontramos con más de 400 querellas, 88 por violencia sexual presentadas, principalmente contra el cuerpo de carabineros. Registramos también 241 personas con lesiones oculares de diversa índole de gravedad", especificó el director del INDH.