INDH por balacera en La Florida: carabineros "con alcohol habrían disparado a personas"

24Horas.cl Tvn

28.04.2020

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indicó que los antecedentes recopilados vincularían a dos funcionarios de Carabineros como responsables de los balazos que dejaron 10 heridos en La Florida.

Según indicó Sergio Micco, director del organismo, los policías habrían cometido el delito estando bajo la influencia del alcohol.

: Investigan participación de carabineros: 10 personas son baleadas en protesta en La Florida Leer más

"Estamos al tanto de que funcionarios policiales con alcohol habrían procedido disparar a personas", agregó.

Asimismo, Micco enfatizó que los antecedentes están en la Fiscalía y "estamos a la espera del curso judicial. Debido a la gravedad de los hechos deberían ser dados de baja".

[🔴 AHORA] Sergio Micco y balacera en la Florida: “Estamos al tanto de que funcionarios policiales con alcohol habrían procedido disparar a personas. Están en la Fiscalía y estamos a la espera del curso judicial. Debido a la gravedad de los hechos deberían ser dados de baja”. — INDH Chile (@inddhh) April 28, 2020

LA VERSIÓN DE CARABINEROS: POLICÍAS BEBIERON ALCOHOL Y VIOLARON TOQUE DE QUEDA

Carabineros se refirió al hecho ocurrido durante la noche de este lunes en La Florida, donde 10 personas fueron baleadas presuntamente por carabineros que habrían estado bajo la influencia del alcohol, indicando que la investigación judicial del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones determinarán la responsabilidad de los policías.

Según informó el general Enrique Bassaletti, la arista judicial será determinada luego de las pericias y antecedentes que están recopilando los equipos especializados para saber quién o quiénes dispararon a los civiles.

No obstante, enfatizó que "lo que sí está claro" es que los uniformados participaron de una reunión y consumiendo alcohol, lo cual no está permitido pese a que los aludidos no estaban de servicio.

"Estaban fuera de toda norma, consumiendo alcohol. No estaban de servicio pero son instrucciones que hemos repartido. También infringieron el toque de queda además de no tener la placa patente trasera del vehículo donde se movilizaban", agregó.

Bassaletti complementó que lo descrito anteriormente "constituyen a faltas gravísimas".

Asimismo, indicó que durante esta jornada se darán a conocer las posibles sanciones y/o sanciones de los altos mandos contra los involucrados luego del sumario interno que se está desarrollando, en paralelo a la investigación penal por el delito de homicidio frustrado.

"Queremos enfatizar que estos hechos no tienen nada que ver con la institución, pues responden a situaciones personales. Son funcionarios que se alejaron de los cánones", sentenció.