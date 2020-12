INDH por pandemia en Chile: "Reveló una vez más el modo en que la desigualdad nos caracteriza"

El organismo defensor de los derechos humanos destacó que la emergencia "no afectó a todos y todas por igual", agregando que las medidas tomadas por el Estado "afectaron a un amplio conjunto de derechos".

24Horas.cl Tvn

10.12.2020

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó este jueves el Informe Anual 2020, sobre la situación de los DD.HH. en Chile, poniendo énfasis en los nueve meses que lleva Chile en pandemia, destacando la "desigualdad" registrada en dicho periodo.

Según indicó el organismo, "dada la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, las medidas extraordinarias y urgentes, que tomó el Estado para hacer frente a la pandemia, afectaron a un amplio conjunto de derechos".

Sochimi advierte que control de la pandemia en Chile "es difícil que se logre antes de mayo o junio" Leer más

"La afectación del derecho al agua compromete el derecho a la salud y este, al no ser garantizado, perjudica, en los hechos, indefectiblemente el derecho al trabajo. Por ello la promoción de uno debe tomar en consideración la protección de los otros", dijo al respecto Sergio Micco, director del INDH.

Asimismo, el INDH analizó la pandemia dentro del ámbito de la salud, educación, trabajo e ingresos, y civiles y políticos, advirtiendo que la emergencia "no afectó a todos y todas por igual".

"La emergencia reveló una vez más el modo en que la desigualdad nos caracteriza, en este caso en la manera en que se distribuyen tanto los efectos negativos de la crisis", expresó Micco.

El panorama implica que sea necesario, a juicio del directivo, "poner a los derechos humanos y especialmente los derechos económicos, sociales y culturales en el centro del debate".

Por su parte, enfatizó en la importancia de remarcar que "no da lo mismo el contar con una sociedad activa y no pasiva, con instituciones políticas decentes, y no venales,o con una ciudadanía celosa en la defensa de sus derechos, en el respeto de los derechos de los demás".