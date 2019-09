INDH solicita gestión de la Interpol para agilizar investigación de adopción irregular en dictadura

24Horas.cl TVN

05.09.2019

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicitó ante la Corte de Apelaciones, investigar la adopción irregular en dictadura de Martín Hinojosa, el que actualmente tiene 36 años y que apareció el 20 de agosto pasado en Suecia.

Por ello, el INDH solicitó al ministro Jaime Balmaceda que la Interpol tome la declaración del afectado, para agilizar el proceso investigativo y esclarecer el alejamiento forzoso de su familia chilena.

Según relató el Instituto, Juana Hinojosa dio a luz en el Hospital Joaquín Aquirre de Independencia y su hijo se le fue arrebatado el 1 de febrero de 1983, al ser dada de alta tras el parto. Cuando iba camino a su casa, se percató que un auto los seguía, del que se bajaron dos personas y la obligaron a subirse al otro automóvil.

Junto a su padre, fue llevada hasta el Primer Juzgado de Menores de Santiago, donde le tomaron una declaración y le quitaron a su hijo, siendo además secuestrada y llevada a varios recintos, entre ellos, el Servicio Nacional de Menores de Limache. Días después, le comunicaron que había sido su padre el que había entregado voluntariamente al menor a otra familia.

Tras una campaña por Facebook, Juana pudo dar con el paradero de su hijo, el que actualmente vive en Estocolmo.

"No tengo palabras, no puedo creer que haya aparecido mi hijo después de 36 años. Muchas puertas ser me cerraron, nunca bajé los brazos. Él es mi único hijo, solo quiero hablar con él y verlo", expresó.

Recordemos que el INDH ha presentado sesenta acciones judiciales por sustracción de menores por casos de adopciones irregulares entre 1950 y el 2000.