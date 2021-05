Indulto a presos del estallido: Aprueban en general idea de legislar proyecto

24Horas.cl Tvn

26.05.2021

Durante este miércoles la Comisión de Seguridad Pública del Senado inició el debate y votó la idea de legislar un eventual indulto para quienes están privados de libertad por hechos ocurridos en el estallido social de octubre de 2019.

Por tres votos contra dos, fue aprobada la idea de legislar, por lo que ahora pasará a la Comisión de Constitución para continuar el debate.

En la instancia estuvieron presentes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministro señor Rodrigo Delgado, y el Subsecretario Juan Francisco Galli, los autores de la moción parlamentaria Honorables Senadores señor Latorre, señoras Allende, Muñoz y Provoste, y señor Navarro; el Sacerdote señor Felipe Berrios, y el vecino de la Comuna de Santiago, señor José Ignacio Monsalves.

Justamente durante esta jornada se registraron manifestaciones en el frontis del Palacio de La Moneda, pidiendo la liberación de los detenidos en el estallido social.

10 detenidos tras protesta de la "Lista del Pueblo" en el frontis de La Moneda

Al menos 10 detenidos dejó la protesta realizada en el frontis del Palacio de La Moneda esta mañana, la cual fue convocada por la controvertida agrupación de independientes conocida como la "Lista del Pueblo", además de grupos de familiares de personas detenidas en el contexto del denominado estallido social, desde el 18 de octubre de 2019.



El hecho reunió a al menos 150 personas que se reunieron para solicitar la liberación de quienes se encuentran detenidos en diferentes recintos penitenciarios del país, a quienes califican como "presos políticos de la revuelta", por lo que entonaron consignas contra el Gobierno y la acción de Carabineros.

La manifestación trajo consigo la presencia de un gran contingente de personal de Control del Orden Público de Carabineros, quienes al dispersar la protesta, tomaron detenidas a algunos de los convocados en las cercanías del palacio de gobierno.



Uno de los presentes en la instancia fue el constituyente electo por el distrito 13, el representante de la "Lista del Pueblo", Rodrigo Rojas Vade, quien manifestó tras la acción policial para desarticular la protesta, que "es la muestra fiel que no podemos avanzar hacia una convención constitucional cuando somos apresados, mientras hay compañeros que han sido detenidos de manera arbitraria", además de establecer que en esta ocasión "no hubo enfrentamiento, ni piedras, ni fuego, como nos tratan de tildar los sectores políticos oficialistas. Hubo paz y ciudadanos tratando de hacerse escuchar".



Cabe señalar que, a través de las palabras de diversos voceros, la "Lista del pueblo", que eligió más de una veintena de escaños en la próxima convención constitucional, avisó que no entrarían en funciones si no se cumplía como condición la liberación de los que denominan como "presos políticos", en contravención a lo dicho por diversas autoridades del Poder Judicial.