Industria frutícola nacional: "Confiamos que existirá conformidad absoluta respecto de la inocuidad de nuestros productos"

24Horas.cl Tvn

29.01.2019

La industria frutícola de Chile emitió un comunicado para referirse al retiro en comercio de Estados Unidos de frutas chilenas ante la posible presencia de Listeria.

"Confiamos plenamente que existirá conformidad absoluta respecto de la inocuidad de nuestros productos, comprobándose la seriedad y responsabilidad con que nuestros productos y exportadores actúan en todo momento", indica el texto.

El documento señala:

En consideración a lo aparecido en los últimos días en medios de comunicación, en relación al retiro preventivo de un lote de fruta proveniente de nuestro país en el mercado de EEUU de América, debemos señalar lo siguiente:



1.- La listeria es una bacteria que se encuentra en la naturaleza y que puede llegar a la fruta, ya sea transportada desde los campos, por el agua, superficies de elementos de transportes u otros factores, existiendo para su control y detección normativas de carácter internacional que son aplicadas en todas las instalaciones del sector productor y exportador de frutas, siendo chequeadas estas en forma regular, a través de los organismos privados y públicos encargados de su vigilancia



2.- Como parte de los protocolos de inocuidad y de certificación existentes en los procesos de recepción y procesamiento de nuestra fruta, la empresa subsole, en su planta ubicada en isla de maipo, desarrolla un programa rutinario de monitoreo microbiológico, acorde a los más avanzados protocolos internacionales. en el ejercicio de dicha actividad, hubo una detección de una eventual presencia de listeria en un proceso de fruta de carozos, perteneciente a la empresa exportadora río duero.



3.- Como consecuencia de lo anterior, y cumpliendo con los procedimientos internacionales vigentes y ante una eventualidad de que pudiese haberse producido una posible contaminación, la empresa Subsole informó a Río Duero, quien en forma voluntaria, procedió a comunicar a las autoridades del Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos de América, respecto de dicha situación, con el objeto de advertir la existencia de tal eventualidad, con el propósito de que se efectuasen aquellos procedimientos destinados a evitar cualquier contingencia derivada que pudiese afectar a los consumidores. ello corresponde a parte de las muchas acciones de autocontrol que se efectúan para mantener la inocuidad de nuestra fruta y la confianza de los consumidores.



4.- Junto con informar y como forma preventiva hacia el consumidor,la empresa ordenó el retiro del mercado de una cantidad de fruta totalmente conocida y acotada, procediendo a ello el importador y notificando al food and drug administration, no habiéndose a la fecha reportado consumidores afectados ni detecciones de la bacteria en destino.



5.- Tanto Subsole como Río Duero, al notificar oportunamente y en forma voluntaria esta situación, han actuado en forma transparente y acorde a las políticas de protección y resguardo de los consumidores.



6.- Muestreos de autocontrol de rutina efectuados en forma anterior y posterior a la eventual detección inicial arrojaron resultados sin presencia de listeria, lo cual nos permite colegir que se ha tratado de un caso puntual y aislado, que no reviste problema alguno para los consumidores, tanto extranjeros como nacionales, continuando ambas empresas trabajando con una permanente vigilancia los niveles de inocuidad que requiere una actividad tan relevante como la fruticultura de exportación.



7.- En virtud de lo sucedido y de los resultados de los procedimientos adoptados, confiamos plenamente que existirá conformidad absoluta respecto de la inocuidad de nuestros productos, comprobándose la seriedad y responsabilidad con que nuestros productores y exportadores actúan en todo momento, velando por la salud de nuestros consumidores, tanto en chile, como en el extranjero, por lo que hacemos un llamado a la tranquilidad y a no exagerar hechos que si bien son importantes, han sido detectados e informados de una manera oportuna, velando así por el cumplimiento de las normativas internacionales y la salud de los consumidores.

El documento fue firmado por Ronald Brown, Presidente de ASOEX, Juan Carlos Sepúlveda, Gerente General de Fedefruta, Diego Ruiz-Tagle Jara, Gerente General de Comercial RD Spa (Río Duero) y Juan Colombo López, Gerente General de Exportadora Subsole S.A..