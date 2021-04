"Estamos muy al límite y es muy distinto a lo que ocurrió en junio pasado. En ese momento, no era simultáneo en todo el país, por lo tanto había posibilidad de trasladar pacientes", dijo Claudia Cortés, académica de la Universidad de Chile.

Infectóloga: "En una semana más no podremos recibir pacientes si no paramos los contagios"

24horas tvn

01.04.2021

Un escenario más oscuro es el que vislumbran especialistas respecto de la situación sanitaria en Chile, debido al aumento de contagios en las últimas dos semanas, provocando a una saturación de camas críticas.

Ante ello, Claudia Cortés, infectóloga y académica de la Universidad de Chile, sostuvo en conversación con 24 AM que lo vivido hoy en el territorio nacional es distinto a lo que ocurrió en junio de 2020, durante la primera ola, ya que el alza de contagios era en la región Metropolitana y eso permitía mover pacientes.

"En algunas regiones la ocupación está llegando al 100%, eso quiere decir que no hay dónde recibir a un paciente que requiera ventilación mecánica (...) Estamos muy al límite y es muy distinto a lo que ocurrió en junio pasado, cuando tuvimos la primera ola en la RM. En ese momento no era simultáneo en todo el país, por lo tanto había posibilidad de trasladar pacientes", aseveró.

🏞 #Regiones

"Estamos con indicadores que son preocupantes" dijo el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz.



"Lejos de mejorar, estamos empeorando": infectólogo narra "crítica" situación en Valparaíso

Detalles ⬇https://t.co/06Fxm9OT1G — 24 Horas (@24HorasTVN) April 1, 2021

La académica agregó que "esta segunda ola es simultanea en todo el país (...) Si no paramos los contagios, en una semana más no vamos a tener capacidad para recibir pacientes".

Respecto de lo que ha motivado este nuevo momento crítico, para Cortés hay un relajamiento de la población: "Nos relajamos porque cuando llegaron las primeras vacunas se dio la impresión de que con esto se había acabado el problema. Y las vacunas son muy útiles, pero tardan tiempo, necesitan dos dosis y para que esto sirva a nivel nacional tenemos que estar vacunados el 80% de la población y vamos en el 25%".

Por ello, llamó a evitar las aglomeraciones y bajar la movilidad. "Si la gente no entiende que tienen que quedarse en sus casas, pero si tampoco hay una ayuda económica para que no tenga que salir a trabajar, no bajarán los contagios", adviertió.