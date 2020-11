Infectólogo: festejos de fin de año deben ser "íntimos, muy familiar y con pocas personas"

Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia USS, indicó que "la mayoría de los chilenos seguimos siendo susceptibles porque no nos hemos infectado y no hay vacunados".

23.11.2020

A un mes de la Navidad, aún no existe claridad de cómo serán los protocolos que el Gobierno establecerá para las celebraciones de fin de año, a raíz de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, el infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia USS, Carlos Pérez, aseguró en 24 AM que las medidas debieran ser muy similares a las que se aplicaron para las Fiestas Patrias, llamando a la ciudadanía a tener reuniones "íntimas, muy familiar, con pocas personas, para evitar rebrotes".

"Va a tener que ser muy similar a las medidas de Fiestas Patrias, que a mí me parece que fue muy exitoso, porque no tuvimos un rebrote después de ello. Porque el virus sigue circulando, tiene la misma transmisibilidad, tiene las mismas complicaciones, la mayoría de los chilenos seguimos siendo susceptibles porque no nos hemos infectado y no hay vacunados", manifestó.

Además, aseguró que cerca del 75% de los contagios nuevos ocurren al interior de los domicilios, porque algún integrante del núcleo familiar se infectó y en casa, como no se toman medidas, se disemina.

Por último, hizo un llamado al Gobierno a establecer prontamente cuáles serán estar normas, para que las familias chilenas puedan organizarse.

"Nos gustaría que las autoridades lo hagan saber prontamente", precisó, asegurando que también es necesario "tomar una definición respecto del toque de queda".

"En un mes no va a cambiar nada, porque el virus va a seguir circulando y no habrá nadie vacunado. La recomendación debiera ser general para el país, pero se puede ir planificando ya", sentenció.

REAPERTURA DE LAS FRONTERAS

Por otro lado, respecto de la reapertura de las fronteras para extranjeros no residentes en el país, Pérez indicó que el Gobierno adoptó buenas medidas, ya que habrá un PCR, registro y seguimiento de las personas que llegarán al país.

Por lo mismo, llamó a la ciudadanía a tener la tranquilidad que este avance no implicará un rebrote en Chile.

"Yo no tendría temor de que ésta sea la vía en la que lleguen nuevos casos y exista un rebrote", puntualizó.