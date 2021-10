Infectólogo por alza de contagios: "Los no vacunados podrían contribuir a que siga la pandemia"

24horas tvn

26.10.2021

Este lunes, el Ministerio de Salud anunció nuevas medidas para el control de la pandemia, debido a que se ha registrado un aumento de los casos. Por ello, se decidió que la región Metropolitana retrocediera a Preparación y que para mantener activo el Pase de Movilidad en los mayores de 55 es necesaria la dosis de refuerzo.

Al respecto, Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, sostuvo en conversación con 24 AM que "todavía no hablaría de una tercera ola, pero sí de un aumento significativo de los casos", lo que podría estar fuertemente influenciado por los no vacunados.

"Aún hay muchas personas que no se han vacunado, no han recibido ni una dosis y a esta altura es porque no desean hacerlo. Mi llamado a ese grupo de personas, que no es menor, y que puede estar contribuyendo a que siga la pandemia en estos niveles, es que lo hagan. Se tratan de vacunas seguras y efectivas", precisó.

Recalcó que al aplicar cualquiera de las inmunizaciones disponibles en el país "no hay ningún riesgo. Eso los protege a ellos, a sus familias y a sus comunidades".

De forma paralela, Pérez indicó que se debe seguir avanzando en la dosis de refuerzo, ya que "la tercera dosis, con cualquiera de las vacunas disponibles, ha demostrado que hay un ascenso en la tasa de anticuerpos, muy relevante, que nos confirma protección por unos meses más".

Respecto del aumento en sí de los nuevos contagios, el infectólogo argumentó que "lo que ha ocurrido es algo esperable en la medida que se levantaron las restricciones de movilidad. Podía ocurrir. Las vacunas no protegen 100% contra la infección, sino que contra enfermedad grave".

Además, para hablar efectivamente de una tercera ola, afirmó que se debe considerar no sólo el número de casos nuevos, sino que también la positividad, ocupación de camas críticas y las que están sometidas a ventilación mecánica. Estas últimas han ido en alza, pero nada comparado con lo ya registrado.

"Esperamos que los casos más graves no ocurran como en el pasado, porque son las vacunas las que nos protegen", sentenció.