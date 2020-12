Infectólogo por cepa británica en Chile: "No hay una preocupación de que las vacunas no vayan a ser eficaces"

24horas tvn

30.12.2020

Preocupación ha causado la llegada al país de la nueva cepa de coronavirus descubierta en Reino Unido, la que según ha indicado la evidencia científica, no es más mortal, pero sí un 56% más contagiosa que la anterior.

Miguel O’Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico U. de Chile y parte del comité que asesora las pruebas de vacuna en Chile, explicó en conversación con 24 AM, que esta mutación es analizada por toda la comunidad científica para determinar sus consecuencias, pero es altamente improbable que el virus se vuelva inmune a las vacunas ya desarrolladas.

Gobierno anuncia el primer caso de cepa británica de COVID en Chile Leer más

"Hay implicancias que están estudiándose (...) hay una variante de preocupación, ya que de las miles de mutaciones que han ido ocurriendo, algunas de ellas se han ido traduciendo en cambios de la conformación del virus que obligan a estudiarlo en mayor profundidad, para ver si eso se traduce en un cambio de comportamiento del virus", explicó.

En ese caso en particular, la mutación está asociada a una mayor transmisibilidad, lo que se da debido a que esta variación del coronavirus "se adhiera mejor a nuestras células", precisó O'Ryan.

Respecto de las vacunas, el médico infectólogo enfatizó en que "no se ha visto, por ahora, que el virus cambie de tal magnitud que las vacunas no ayuden a prevenir (...) No hay una preocupación de que las vacunas no van a ser eficaces".

Al ser consultado por una posible inmunidad del virus ante la vacuna, el experto aseveró que "es una preocupación, más que un temor, ya que es poco probable que ocurra. De ocurrir, va a disminuir la eficacia y de ocurrir de una manera más significativa, la comunidad científica está preparada para producir una vacuna 2.0".

: Colegio Médico asocia a "condiciones de libre tránsito" en fronteras llegada de nueva cepa de COVID-19 a Chile Leer más

Por último, manifestó que el problema no radica en la apertura de las fronteras, sino que en las medidas que se toman dentro de los países y cuál es la rigurosidad con la que la ciudadanía sigue acatando las normas sanitarias.

"El problema no está en que los países comiencen a cerrar fronteras, hay que dejarlo como último recurso", precisó, sino que en "las medidas están dentro de nuestro país, en cada uno de nosotros".

"Las medidas siguen siendo el uso de a mascarilla, la distancia social, el lavado de manos. Al dejar de hacer eso, que de alguna manera está ocurriendo por el cansancio de la población, es lo que permite que el virus circule más, aumente más y puedan existir variantes en nuestro propio país", puntualizó.

"Mientras más virus circule, más probabilidades hay de una variante", sentenció.