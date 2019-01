Informe recibido por ministro Chadwick detalla intercambio de disparos en la zona el día del homicidio a Catrillanca

24Horas.cl TVN

08.01.2019

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo esta tarde que el documento que recibió con información de la muerte de Camilo Catrillanca, señalaba que sí hubo intercambio de disparos, sin embargo, no especifica que Camilo Catrillanca o su acompañante los hubieran percutado.

"Este informe, que yo solicité, y que me llegó el día 15 de noviembre a las 8 de la mañana, me fue enviado por el propio general Mauro Victtoriano, que dice lo que ha declarado con la fiscalía y que es contradictorio con el informe que me llegó", sostuvo esta tarde el ministro Chadwick desde el Congreso, donde también aprovechó la instancia para enfatizar en que no renunciará.

ANTECEDENTES

En el informe que el propio ministro exhibió en el parlamento, se detalla lo referido al "procedimiento con resultado de comunero mapuche fallecido y detenido por receptación en el contexto de robo de vehículos con intimidación mediante el uso de armas de fuego que afectó a docentes escuela Santa Rosa en la comunidad Ancapi Nancucheo de la comuna de Ercilla".

Entre los antecedentes expuestos, se plantea que a las 16.15 horas del 14 de noviembre, una llamada anónima denunció momentos antes "la sustracción de tres vehículos de propiedad de docentes de la escuela Santa Rosa (...) por parte de 3 individuos que lo hacían a rostro cubierto, premunidos con armas de fuego de diversos calibres, un machete y un elemento contundente tipo hacha".

Indica el documento que estos sujetos intimidaron y sustrajeron 3 vehículos a los profesores del citado establecimiento educacional, "dándose a la fuga en dirección al poniente, del lugar en que se produjo el ilícito".

INICIO DEL OPERATIVO

Luego que se inicia el operativo, el texto plantea que en el sector de Laguna, de la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, "se divisaron 3 vehículos con características similares a las sustraídos a los docentes en el establecimiento educacional ya individualizado, por lo cual orientó el ingreso de los medios mecanizados blindados por el sector de “El Pozón”".

El texto sostiene que durante el ingreso por la ruta R-50 se encontraron con "distintos cortes de caminos consistente en árboles, obstaculizando el normal desplazamiento de los móviles, como asimismo individuos parapetados en la vegetación existente en el lugar, premunidos con armas de fuego cortas y largas efectuando disparos de diversos calibres hacia el personal policial, indicando el piloto al mando del H-02 desde el aire, que dos de los conductores de los vehículos sustraídos abordaron un tractor de color azul el que se desplazó hacia donde se encontraba el personal policial".

La narración sostiene que "en base a las técnicas de aseguramiento de desplazamiento, personal GOPE de la patrulla compuesta por el Suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz, Sargento 1° Carlos Alarcón Molina, Sargento 2° Raúl Ávila Morales, Cabo 1° Braulio Valenzuela Aránguiz y el Cabo 1° Gonzalo Pérez Vargas, descienden del J-040, sobrepasan los diversos obstáculos existentes en la vía, recibiendo disparos de distintos sectores por lo cual repelieron el ataque utilizando para ello el armamento fiscal de cargo".

"ATRAVESÁNDOSE EN LA LÍNEA DE FUEGO"

El documento plantea que fue en las circunstancias del párrafo anterior, que "cruzó la ruta el tractor identificado por los pilotos, en el que se desplazaban 02 personas, conductor y acompañante, atravesándose en la línea de fuego, a consecuencia de ello resultó lesionado por un impacto balístico el conductor del tractor Camilo Marcelo Catrillanca Marín".

Posteriormente, se plantea que personal del Gope le brindó los primeros auxilios para luego trasladarlo a un CESFAM. En tanto, el menor de edad que acompañaba a Catrillanca, fue detenido "por el delito de receptación toda vez que reunía las características físicas entregadas con anterioridad por el piloto al mando del helicóptero institucional".

El informe detalla que Camilo Catrillanca falleció a eso de las 18.16 horas tras varias maniobras de reanimación.

