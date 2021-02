Joven acusa sexismo: su novio la tuvo que acompañar para que PC Factory le cambiara un dispositivo

"Cuando salí de la tienda me puse a llorar. Nunca me habían discriminado tanto por ser mina", dijo Margot Araya a través de redes sociales. PC Factory respondió que "en ningún caso es política (...) la discriminación en la atención".

24Horas.cl Tvn

02.02.2021

Margot Araya, joven que compró un computador en PC Factory de Costanera Center, denunció el día de ayer lunes los supuestos tratos "sexistas" que habría recibido en la tienda cuando solicitó que le cambiaran el aparato, y que su problema se solucionó solo cuando su pareja la acompañó a la tienda.

A través de un live de Instragram, contó que el miércoles de la semana pasada fue al mall en búsqueda de un computador para "ver animé en HD, revisar radiografías, trabajar en Mail con las fechas de los pacientes teniendo Youtube abierto, y que sea rápido", especificó.

"No le dije tope de plata ni marca, aboslutamente nada de eso (...) el gallo me mostró tres computadores, aconsejándome que comprara el más barato", cuenta Margot. Sin embargo, la joven prefirió comprar uno de precio medio, ya que el de menor valor le daba desconfianza.

Ante su elección de un computador más caro, dice que el vendedor le respondió "el procesador es excelente y te va a funcionar súper bien para lo que tu quieres". Guiada por el trabajador, compró con garantía extendida el aparato, el cual fue revisado en la tienda para ver que no tuviese daños físicos.

: Piden a la CIDH una condena contra Chile por retiro de cobertura de Isapre a niña con discapacidad Leer más

Sin embargo, y contrario a sus expectativas, cuando llegó a su casa el artefacto funcionaba muy lento, e incluso no abría dos pestañas al mismo tiempo.

El hermano de una amiga, a quien le mostró el computador, le dijo "te tienen que devolver la plata, te vendieron un computador con un procesador que no se hace hace siete años". Por esto, se dirigió de nuevo a la tienda, pero a diferencia de cuando lo compró, acompañada de su pololo, esta vez fue sola.

"ES UN CAPRICHO TUYO"

En el servicio técnico, donde la atendió un trabajador, Araya narra que "me dijo ese fue el computador que compraste, y luego se empezó a alterar y a subirme el tono (...) le dije que mínimo tenía que tener una tarjeta SSD, y me dijo no, eso es un capricho tuyo".

"Bueno, mira, el computador que tú tienes puede hacer todo lo que quieres, pero solo que muy lento", le advirtió el empleado en medio de la conversación.

Luego de eso, el sujeto la mandó a consultar a post venta. Al llegar a su casa, llamó al número correspondiente, donde otro hombre le contestó "bueno, usted tenía que haberlo revisado. Aquí solo hacemos devoluciones si el computador está malo de fábrica". Tras conversar la situación, el trabajador la mandó a hablar con servicio técnico -departamento que la derivó a post venta- y le cortó el teléfono.

Frustrada por haber sido mal atendida y retada por los dos hombres, esta vez volvió a servicio técnico de la tienda, pero con su pololo. Con él presente, según relata, el trato fue distinto: "Cambió en 180°. Caballero, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Tiene un problema con el computador? ¡No se preocupe! Déjeme verlo, no se preocupe", le dijo el mismo trabajador que a ella, días antes, le había dicho que no podía ayudarla.

: Decretan internación en centro del Sename para menor que participó en una "encerrona" frustrada en Vitacura Leer más

Incluso, le preguntó a su pololo si le podía pasar la boleta, a lo que él respondió "el computador lo compró mi polola". Aún así, y después de mirar a Margot, le volvió a decir a él "sí caballero, ¿me puede pasar la boleta?", e incluso después llamó al jefe para ayudarle. En 10 minutos tenían solucionado el problema.

"Cuando salí de la tienda me puse a llorar. Nunca me habían discriminado tanto por ser mina. Por ser mujer, se dieron el lujo de tratarme como si valiera callampa, como si no valiera o supiera nada", cuenta la joven, añadiendo que finalmente el computador se lo cambiaron por otro mejor, pagando una diferencia de $200 mil.

"Nunca me había sentido tan humillada. Nunca más le compró ni un adaptador", adviritó Araya.

En video, que subió a su cuenta el pasado lunes 2 de enero, ya cuenta con más de 95 mil reproducciones:

Respuesta de PC Factory

A través de su cuenta de Twitter, la empresa respondió a la acusación de la joven, señalando que "no es política de PC Factory discriminar en la atención sino ofrecer siempre el mejor servicio". Además, agregan que están en proceso de recoger antecedentes "para mejorar la experiencia de compra".