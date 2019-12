Intendencia informa que Guevara no fue citado a declarar por "garantías al derecho de reunión"

24Horas.cl Tvn

31.12.2019

La Intendencia Metropolitana informó esta mañana que la principal autoridad regional, Felipe Guevara, no fue notificada de una citación al 7° Juzgado de Garantía de Santiago ni por correo electrónico, Oficina de Partes o Departamento Jurídico. El intendente no llegó y la audiencia se efectuó sin prensa.



En la audiencia de cautela de garantías, el intendente supuestamente debía explicar por qué "no se respeta el derecho de reunión" en la Región Metropolitana tras la aplicación de la estrategia de copamiento de Plaza Baquedano.



Según la intendencia, se solicitó a la Oficina de Partes y Departamento Jurídico emitir certificados que confirmen que no se ha recibido tal citación, "por lo cual no hay ninguna solicitud formal o conocimiento de lo que anuncian ciertos medios de comunicación".



Además, añade un comunicado, "desde la Unidad Penal de la Intendencia Metropolitana se ingresó un escrito al 7° Juzgado de Garantía, donde se le indica al magistrado Daniel Urrutia que dicha citación no corresponde, en tanto la autoridad metropolitana no ha tenido conocimiento de ésta ni ha sido legalmente notificado, menos aún, requerido para informar hechos sobre una causa que al momento desconoce".



"Considerando lo anterior, se ha solicitado al Tribunal definir una nueva fecha que permita a la autoridad dar cumplimiento a la petición de información del Juez Urrutia, además de recabar los antecedentes correspondientes sobre el motivo de esa petición, para lo cual se adjuntan las certificaciones oficiales correspondiente", concluye la nota de la intendencia.