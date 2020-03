Intendencia hace balance positivo de la primera mitad de este "súper lunes"

Jorge Guevara precisó que la ciudad funcionó con total normalidad. Tanto el Transantiago como Metro, no presentaron incidentes.

02.03.2020

El intendente de la región Metropolitano, Felipe Guevara, realizó un balance positivo de lo que fue la primera media jornada de este primer lunes de marzo.

Como lo indicó la autoridad, más de 800 colegios comenzaron las clases, mientras que el miércoles ese unirán más de 1.500, por lo que quedarán alertas y pendientes de lo que será el flujo escolar para este día.

"La evaluación es positiva, en el sentido de que la coordinación que se realizó de los diferentes servicios públicos, funcionó adecuadamente en la ciudad. Siempre hay inconvenientes, pero la planificación realizada se plasmó en la práctica y eso nos tiene tranquilos y esperando lo que ocurra en la tarde y lo que ocurra el miércoles", precisó Guevara.

También, destacó el actuar de los ciudadanos, quienes también aportaron a que la actividad en la capital sea normal.

Respecto de la situación vivida en Talagante, donde los buses no salieron a realizar sus recorridos debido a que consideraron que no estaban las condiciones de seguridad para operar, el intendente aseguró que una vez que la situación se normalizó, al empresa decidió no salir, por lo que el llamado "a la empresa es a la responsabilidad con los contratos que han adquirido y dar el servicio que los vecinos de Talagante necesitan".

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó que aunque hubo incidentes, estos fueron menores. En ese sentido, por ejemplo, la manifestación "No+TAG" finalizó de forma tranquila.

También precisó que la planificación se va realizando día a día, ya que se evalúan las posibles amenazas y se toman medidas en base a ello.