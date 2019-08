Intendencia Metropolitana no autoriza marcha antimigrantes: "Había un ánimo de violencia que no podemos permitir"

24Horas.cl TVN

08.08.2019

La Intendencia Metropolitana no autorizó la marcha antimigrantes, llamada "Por la Chilenidad" convocada para este domingo desde las 12.00 horas en la Plaza Italia con destino a plaza Los Héroes.

"Respetamos el derecho de reunión pero también, ese derecho a reunión tiene que ser a manifestación pacífica y sin armas", planteó la Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar.

Además, la autoridad planteó que la marcha pretendía realizarse el domingo en el día del niño, "donde muchas familias van a salir a disfrutar nuestro Santiago, donde muchos niños van a disfrutar del parque metropolitano y considerado que es una marcha que tiene antecedentes que quiere unirse a una marcha que ha llamado a manifestarse con armas, que además, hay una anti marcha, que busca enfrentarse a quienes pudieran estar marchando ese día domingo".

Por eso, y considerando que no resguardaba la seguridad de los ciudadanos "por lo tanto, hemos tomado la decisión de rechazar la solicitud de esta marcha del día domingo y llamamos a los ciudadanos a no asistir el día, porque no va a haber autorización y vamos a tomar los resguardos pertinentes para que nadie pueda marchar ese día, ni a favor, ni en contra, porque aquí está en juego el bien superior de cuidar a los habitantes de Santiago".

Asimismo, indicó que estarán desplegados los servicios de Carabineros para evitar cualquier enfrentamiento que puedan ocurrir ese día. Esto, porque "el contexto de esta marcha es que algunos llaman a la violencia, a portar armas, lo que es un delito y no corresponde (...) Por ello, convocaron al Ministerio Público de algo que nosotros creemos que reviste carácter de delito".

Con todo, sostuvo que "había un ánimo de violencia", situación que no podían permitir.