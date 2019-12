Intendencia y cerco en plaza Baquedano: "Vamos a permitir el libre tránsito de ese lugar, queremos que la ciudad funcione"

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, señaló que no hay movilizaciones autorizadas para este viernes y que esta medida es debido a que "estamos trabajando en devolverles la ciudad a los vecinos de la región Metropolitana".

24Horas.cl Tvn

20.12.2019

Durante esta semana se instalaron vallas alrededor de las plaza Baquedano, hecho que explicó este viernes el intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara.

La autoridad destacó que se trata de "un cerco, pero que tiene una puerta" y que lo que se busca no es impedir que las personas se puedan fotografiar o conocer el monumento, sino que "lo que no se puede hacer es vandalizar el lugar, hacer uso del monumento como si fuera un escenario, no es para eso".

Además, aseguró que "vamos a permitir el libre tránsito de ese lugar, queremos que la ciudad funcione", adelantando que no hay movilizaciones autorizadas en el sector para este viernes.

Es por eso que, para poder garantizar el libre flujo de personas por el sector, la Intendencia aseguró que tiene "el contingente policial que estimamos necesario para garantizar el orden público en ese lugar".

"Lo que queremos es que los vecinos puedan hacer el derecho que la ciudad funcione", afirmó, añadiendo que "estamos trabajando en devolverles la ciudad a los vecinos de la región Metropolitana".