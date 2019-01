Intendenta Rubilar y explosivos: "Grupos buscan generar terror, conmoción, pánico y paralizar a la ciudadanía"

24Horas.cl TVN

05.01.2019

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, se refirió este sábado a los hechos de atentados explosivos y avisos de bomba que se han registrado en la región Metropolitana.

Esto, a raíz de que ayer viernes se generó un hecho que dejó a cuatro personas lesionadas luego que detonara un sobre que estaba al interior de un bolso dejado en Francisco Bilbao con Vicuña Mackenna.

Sin embargo, durante esta jornada se registró un operativo del GOPE en Metro Los Leones, y también otro en Santiago. Respecto a este último, Rubilar sostuvo que se trataba de "una caja que no tenía nada que ver, ni tampoco habría buscado simular, sino que solamente habría sido un aparato que a alguien le habría parecido sospechoso y lo habría denunciado".

En ese sentido, la autoridad aseguró que "no habría una connotación de intentar simular algo explosivo".

Rubilar también se refirió al objeto que levantó sospechas de ser explosivo en que ocurrió en Puente Alto, señalando que "lo que buscaban claramente era generar un artefacto explosivo y obviamente generar miedo".

El hecho se generó afuera de los tribunales de garantía de esa comuna, y señaló que se halló una mochila roja con un extintor y alambres "que buscaban simular un artefacto explosivo, porque no iba a poder explotar, porque no tenía detonador, no tenía pólvora ni nada por el estilo".

Sobre las situación de ayer en el centro de Santiago, la autoridad llamó a la ciudadanía a mantener la calma.

"Entendemos la conmoción y no le bajamos el perfil a lo grave que pasó el día de ayer, pero también es cierto que lo que buscan estos grupos que finalmente dicen que son los autores de estos eventos tan graves, es generar terror, conmoción en la población, pánico y paralizar a la ciudadanía", sostuvo.

Por último, sostuvo que si ven algún artefacto sospechoso, la gente denuncie y no los manipule.