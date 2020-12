Intendente Guevara y detenidos del estallido social: “Están presos porque son delincuentes no porque piensen de una manera determinada”

13.12.2020

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, en conversación con el programa Semana 24 realizó un balance positivo del primer fin de semana de confinamiento en la capital después del retroceso a la fase de Transición del Plan Paso a Paso.

Según explicó en el amplio despliegue de fiscalización fueron detenidas más de 600 personas por no portar los permisos para transitar, pero que, por lo que ha podido observar en terreno, en general "los vecinos de la región están respetando la cuarentena, ya que se ve muy poca gente en las calles".

Con esto la autoridad reiteró el llamado al autocuidado y a respetar las medidas sanitarias planteadas por el Gobierno para prevenir los contagios de COVID-19.

Al ser consultado por el proyecto de ley presentado por la oposición para indultar a las personas detenidas durante las manifestaciones ocurridas durante el estallido social, el intendente fue enfático en hacer una distinción entre manifestación y violencia.

🔹 #Semana24 | Intendente @FelipeGuevaraSt se refiere a la violencia durante manifestaciones en el centro de Santiago del último tiempo. pic.twitter.com/FHguEgYZaG — 24 Horas (@24HorasTVN) December 13, 2020

"No están presas porque piensan distinto. Están presas porque han saqueado, han incendiado, han robado y finalmente porque han atentado contra el orden democrático. Es más ni siquiera sabemos muy bien lo que piensan, lo que sabemos es que han cometido delitos, graves delitos, atentados contra las personas y contra la propiedad", agregando que "están presos porque son delincuentes no porque piensen de una manera determinada", por lo que no está a favor del indulto.

Respecto a los hechos de violencia en la comuna de Santiago del día viernes, señaló: "Hay detenidos que los vamos a seguir deteniendo y yo espero que la justicia también los condene, pero de manifestantes no he visto. Lo que he visto es delincuencia pura y dura y a esa delincuencia hay que atacarla con todo el rigor de la justicia".

Además, aseguró que Carabineros ha modificado su estrategia para distinguir a manifestantes de delincuentes.

"Cambió en la disposición del uso de armas no letales que no hemos visto hace ya varios meses. Se ha intensificado el uso del agua para disolver y, también, las detenciones con mayor pulcritud en el sentido de tener pruebas, imágenes a través de cámaras y de drones, cámaras de la Unidad de Control de Tránsito", explicó Guevara.