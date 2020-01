Interpelación: Briones apuntó al realismo para responder a las demandas sociales

Agencia Uno

09.01.2020

Este jueves el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue interpelado en la Cámara de Diputados por el parlamentario Jaime Mulet, presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).



Antes de contestar las preguntas en el hemiciclo, el secretario de Estado aseguró que la instancia no la veía “como un cuestionamiento a una persona, Ignacio Briones, menos a un ministro, y esperaría que van a ser preguntas que van a ser útiles para aclararle a quienes nos interesa que son los ciudadanos”.



En la misma línea, agregó que “esto tampoco es una respuesta a los diputados o diputadas, es por su intermedio hablarles a los ciudadanos que son aquellos que eligieron a sus representantes. Lo veo como una buena oportunidad".

Ya durante la interpelación, el titular de Hacienda debió contestar preguntas sobre la Reforma Tributaria, las cifras económicas del país y la Ley de Rentas Regionales.



Briones afirmó que “responder a todas las demandas sociales cuesta 8 puntos del Producto Interno Bruto. Hay que ser reformistas, pero realistas".



El interrogatorio debió ser suspendido por cerca de 5 minutos, debido a que en el hemiciclo había menos de un tercio de los parlamentarios que componen la corporación.





Posteriormente, el secretario de Estado reiteró que “acá uno tiene que ser responsable, ser reformista, pero ser realista”.

En esta misma línea, sostuvo que “el arte de la política y de todos los que estamos acá es enfrentar los desafíos con decisión, pero con realismo, porque pasarse fantasías, como decía Maquiavelo recomendándole al príncipe imaginar principados que sólo existieron en la imaginación de quien los soñó, sería un gran error para abordar con seriedad estos desafíos que los chilenos nos demandas".



Consultado sobre los recursos para las regiones, Briones aseguró que estas “son fundamentales; como Gobierno venimos haciendo hace dos años esfuerzos que los presupuestos regionales crezcan y aumentar la inversión “.



Sin embargo, el diputado Mulet le recordó que el Presidente Piñera no ha cumplido su promesa de ser "el Presidente de regiones", ante lo cual el ministro respondió que "me interesa concentrarme en el futuro y no en el pasado".