Paris e interpelación en el Congreso: "Es un derecho y obligación de la Cámara de Diputados"

Agencia Aton

19.07.2021

Con calma dice esperar el ministro de Salud, Enrique Paris, su cita de este martes en el Congreso Nacional, donde se tendrá que reunir con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que un grupo de oposición impulsara una interpelación por su manejo en la pandemia.



Así lo confirmó el mismo jefe de Estado, quien en el reporte diario de cifras covid, que como cada lunes contó con una vocería de las autoridades del Minsal desde La Moneda, aseguró que es una las herramientas con las que cuentan en el Congreso para esclarecer situaciones.



“He dicho varias veces que este es un derecho, incluso una obligación podría ser, de la Cámara de Diputados, interpelar o investigar sobre el funcionamiento de otros poderes del Estado, en este caso del Ministerio de Salud”, sostuvo.

En esa línea, manifestó que en “en Chile hay una división clara entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, por lo tanto, ellos tienen todo el derecho a interpelarme” y que “yo creo que tenemos noticias muy buenas y que esta interpelación va a servir para transmitir esas noticias buenas y, quizás, tranquilizar la inquietud de algunos parlamentarios que yo la considero una inquietud legítima”.



Respecto a las acusaciones por irregularidades, sobre todo por el ingreso de la contagiosa variante Delta al país, Paris aseguró que “nosotros no hemos cometido irregularidades, hay gente que fue autorizada para ingresar, por razones humanitarias, y que no cumplió con esas condiciones”.



“Esas personas están sometidas también a sumarios sanitarios, por lo tanto, nosotros como Ministerio no hemos cometido irregularidades, pero, repito, me someto al escrutinio de la Cámara de Diputados, pero también al escrutinio de la población chilena. Creo que el Ministerio de Salud, sus funcionarios, todos y todas, los funcionarios de la atención y primaria y el Gobierno con la adquisición de ventiladores, de vacunas, ha hecho un trabajo encomiable para combatir la pandemia de coronavirus en Chile, y así ha sido destacado en el ámbito internacional incluso”, remató Paris.