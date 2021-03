Investigan a carro lanza aguas: Joven resultó herido al interior su departamento durante manifestaciones en Barrio Bellavista

El joven de 18 años resultó con diversos cortes tras el destrozo de un ventanal, por lo que fue trasladado hasta la Posta Central desde donde ya lo dieron de alta. Desde la familia denuncian que Carabineros no prestó ayuda, mientras que de Fiscalía informaron que fue la institución la que presentó la denuncia por este hecho.

02.03.2021

Durante la noche de este lunes, un joven resultó con varios cortes luego de que las ventanas de su departamento se rompieran tras la presunta acción de un carro lanza aguas de Carabineros, en medio de manifestaciones que se desarrollaban en el Barrio Bellavista.

De acuerdo a lo que denuncia la madre del joven, Maritza Cataldo, este se encontraba al interior de su departamento, y cuando se disponía a sacar unas cosas del refrigerador. el carro lanza aguas "apunta hacia la ventana y dispara un chorro de agua".

Según explica, el joven "con el susto, se protege con la puerta (del refrigerador)". Luego de esto "los vidrios le caen en el cuello, los brazos, todo el cuerpo".

En ese sentido, la madre cuenta que la mesa para comer se encuentra frente al ventanal destruido, por lo que "un segundo más, saca las cosas del refrigerador y se sienta, estaríamos contando otra historia".

Tras esto, el herido fue trasladado hasta la Posta Central donde fue atendido y dado de alta en horas de la madrugada. De acuerdo al relato de Maritza, "Carabineros no prestó ayuda", y que el carro que habría perpetrado la acción se encontraría identificado por testigos.

Por su parte el hermano del joven, Jonathan Aravena, señaló que desde la institución se comunicaron con él, "nos han ofrecido ayuda para trasladarlo hasta nuestro domicilio, pero no les creemos". Asimismo recalcó que "no necesitamos nada de ellos"

En tanto, la madre del joven lesionado reveló que van a presentar acciones legales por este caso y contó además que "vinieron tres carabineros que yo creo que andan investigando si encuentran una bomba molotov o algo, no es por ayudarlo, yo creo que es por otra cosa, pero no van a encontrar nada porque el no va a las protestas".

Joven resultó herido en su cuello y manos por destrozos de ventanal en medio de manifestaciones en barrio Bellavista. Indagan chorro de carro lanza agua que habría impactado las ventanas @24HorasTVN pic.twitter.com/4io8u79mhS — Rodrigo Pérez Muena (@perezmuena) March 2, 2021

Información desde Fiscalía

De acuerdo a lo informado por el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari, "al parecer, personal de Carabineros en un carro policial habrían lanzado un chorro de agua a un domicilio ubicado en calle Dardignac, impactando uno de los vidrios del domicilio".

"Este es un procedimiento que está en desarrollo, lo que podemos decir es que afortunadamente la víctima fue dada de alta, las lesiones fueron de consideración, pero no de gravedad.", indicó el presecutor.

Agregó además que "esto está en investigación, depende mucho de lo que podamos acreditar durante el desarrollo de la misma, por ejemplo la voluntariedad o no, el propósito de los funcionarios de Carabineros. Si esto fue un hecho fortuito, o si efectivamente hubo una intención de tirar un chorro de agua hacia ese domicilio".

En cuanto a los delitos que se podrían configurar en el fiscal indicó que "se podrían se podría configurar el delito de lesiones, dependiendo del carácter definitivo de las que presenta la víctima. Hay varios delitos que podríamos configurar, sin perjuicio de lo cual va a depender mucho de las diligencias que se realicen en las próximas horas".

Respecto a las acciones realizadas por la institución Olivari sostuvo que "la víctima, tengo entendido, tuvo contacto con Carabineros. De hecho, ellos fueron los que nos informaron a nosotros en un primer momento".

No obstante a ello, el persecutor consignó que "no tengo información acerca si fue asistido o no por personal de Carabineros, sin perjuicio de lo cual, ellos son los que hacen la denuncia y nos informan a nosotros en un primer momento".

Por ahora, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI quienes ya tomaron contacto con la familia del joven y también con él. Durante la mañana de este martes prestará declaración.