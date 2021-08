Investigan aborto de niña y complicidad de la madre: Acusan que supuesto violador se fugó por lentitud de Fiscalía

24Horas.cl Tvn

16.08.2021

Hace cinco meses presentaron una denuncia por abuso sexual, después agregaron antecedentes de violación y aborto obligado a una niña de 14 años. Así lo presenta Pedro, hermano de una adolescente que según indica, ha pedido audiencia con el fiscal, y se las han negado sistemáticamente pese a la gravedad de los delitos denunciados.

En conversación con 24 Horas, Pedro relata que en abril comenzó a saber de la situación que sufría su hermana de 14 años, quien era hasta ese entonces víctima de abuso sexual por parte de la pareja de su madre.

"Mi hermana tipo 10 de la mañana llegó llorando desconsolada, que ya no quería vivir más allá. que la sacara" apunta.

Por ello, denunciaron al Tribunal de Familia que envió los antecedes a la Fiscalía Oriente. Pero fue en julio cuando la joven relató otra situación, "tenía 10 años cuando el tipo abusó sexualmente de ella, donde ella informa a su mamá de un dolor, pero ella le dijo que era parte del crecimiento" relata Pedro, hermano de la adolescente afectada.

Además, señala que el presunto violador, pareja de la madre, era quien cometía los actos y que la mujer, sabía de lo que ocurría con la niña. Asimismo, Pedro muestra unos correos electrónicos que encontró que apuntan a que la habrían hecho abortar.

"Le vendieron una pastilla que debía tomarse cada cuatro horas", añade Pedro tras la confesión de su hermana.

Con todos estos antecedentes, Pedro relata que han pedido una audiencia al Fiscal del caso pero que no los han recibido, "primero me dijeron que no hiciera ninguna denuncia, que cuando la contactaran los psicólogos, ella comentara lo que estaba sucediendo".

Asimismo, Pedro se cuestiona si esto es negligencia o falta de voluntad que vulnera los derechos de una niña. Los antecedentes estarían a disposición del fiscal y, además, dice el hermano de la víctima, mostraría una supuesta grabación de videos de índole sexual a la joven.

"Encontré drogas y muñecos con cámara", detalla Pedro. Según su hermana, el presunto violador entraba con su celular a grabarla y a amenazarla cuando la niña se duchaba.

La madre y su pareja huyeron de Santiago después de tres meses presentada la denuncia, por ello Pedro destaca que "la verdad la denuncia pública la hago porque mi hermana llora todos los días porque estos tipos andan sueltos".

Desde la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz se refiere al caso, "hemos resuelto presentar una querella criminal en contra de aquellas personas que se sindican como las autoras de estos graves ilícitos. Lo que esperamos es que no sea necesario la intervención de medios de comunicación ni la defensoría de la niñez para que las causas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se tramiten con prioridad",señala.

El llamado a la Fiscalía

Tras ser acompañado por el equipo de 24 Horas, a Pedro le indicaron que debía hacer un requerimiento para solicitar audiencia, minutos después le informaron que el Fiscal no podía acompañarlo.

24 horas se comunicó con la Fiscalia Oriente y, a través de un comunicado, informaron que se tomó declaración a la víctima el 13 de mayo, a sus hermanos como testigos el 4 y 7 de junio.

En tanto, la nueva denuncia por violación está agrupada en la causa principal desde el 17 de julio, informando que el Tribunal de Familia decretó la prohibición de acercamiento del imputado a la víctima y fue derivada a un programa especial de la red Sename.

Sin embargo, Pedro señala que esto no le parece suficiente y espera que los presuntos acusados, estén tras las rejas.