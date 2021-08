"Irregular y peligroso": Denuncian zoológico con animales salvajes que funcionaba al interior de un condominio

24Horas.cl Tvn

24.08.2021

Serpientes gigantes, felinos, aves rapaces y varios otros animales salvajes son los que ofrece conocer el zoológico ubicado en la comuna de María Pinto en la región Metropolitana. La invitación parece tentadora, pero el problema es que está ubicado al interior de un condominio privado.

Una de las vecinas del condominio relató el drama que viven al interior del recinto privado, "los niños chicos ya no salen a jugar afuera, no los dejan salir a andar en bicicleta, que sabes tú si se va a escapar un gato montés o esas cosas que tienen".

Para ingresar al recinto se estaba cobrando una entrada de 25 mil pesos por persona, el público se interesó, pero para los vecinos a demás del temor que de vivir con animales salvajes, tiene problemas de atochamiento con los vehículos en la entrada del condominio y denuncian falta de seguridad.

Según aclaró el Servicio Agrícola y Ganadero el lugar tendría un permiso para funcionar pero como un centro de exhibición de animales salvajes y en ese sentido no estaría cumpliendo con la normativa.

"Dentro de su oferta programática tiene un servicio donde la exhibición se compatibiliza con el contacto directo de las personas con los animales esto sin tener medidas de protección al público visitante. Esto se realiza de forma irregular y peligrosa", informó Jorge Hernández, Director SAG RM.

De parte del SAG se inició un proceso sancionatorio que podría significar multas de hasta $2 millones 600 mil.

Desde la municipalidad de María Pinto aclaran que no hay ningún permiso municipal vigente que les permita funcionar como hoy lo están haciendo. "No tiene permiso de edificación, no tiene recepción final no tiene patente comercial, no tiene nada. En base a eso ya se ha cursado una multa y ahora viene la segunda. Hoy día notifiqué verbalmente el cierre, la semana que viene ellos tienen el plazo para el plan de manejo y el retiro", indicó Jessica Mualim, Alcaldesa de María Pinto.

Cabe destacar que los dueños del zoológico al ser consultados por 24 Horas no quisieron dar declaraciones. Sin embargo, ya se estaría trabajando para trasladar el recinto a un lugar que cuente con los permisos, espacios y seguridad necesarios.