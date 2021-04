Corte falla a favor de familia: isapre Nueva Masvida deberá pagar tratamiento a niña con tetraplejía

Agencia Aton

01.04.2021

La Corte Suprema ratificó el falló que obliga a la Isapre Nueva Masvida a costear el tratamiento de Victoria Farías, una niña de 9 años que quedó en estado de tetraplejía en diciembre de 2019 tras sufrir un accidente automovilístico junto a sus padres.

Debido al hecho, la menor de edad estuvo más de un año hospitalizada y hoy se encuentra en su hogar, aunque aún con la obligación de estar conectada a un ventilador mecánico. Su familia inició una campaña solidaria llamada “Suspiro para Victoria” para reunir los fondos y costear su tratamiento.

Además, se sumó la presentación de un recurso de protección interpuesto en diciembre pasado por sus padres ante la Corte de Apelaciones de Concepción contra la Isapre Nueva Masvida, luego de que esta se negara a dar cobertura al tratamiento médico correspondiente a la instalación de un marcapasos diafragmático que le dará a la menos independencia respiratoria.

En el fallo de la Corte de Apelaciones, sostuvieron que acogieron dicho recurso y que se obliga a la isapre a "dar cobertura a la implantación y al procedimiento de instalación del marcapaso diafragmático en favor de la menor Victoria Farías Bustos, utilizando el código contemplado para el Marcapasos en el Arancel Fonasa".

Y aunque desde la aseguradora respondieron con una apelación ante al Corte Suprema, alegando que el dispositivo a instalar no tenía los códigos correspondientes, esta quedó sin efecto, luego de que se rectificara el fallo de la Corte penquista, obligando a la aseguradora a costear en su totalidad el tratamiento de la joven.

"Se confirma la sentencia apelada de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción", dijo la Corte Suprema en su fallo.

Por su parte, y tras conocer la decisión, el padre de Victoria, Carlos Farías, comentó que “queremos que esta situación le sirva de antecedente a otros pacientes y niños que sufren de patologías respiratorias crónicas y que permanecen conectados a un Ventilador mecánico, aún cuando existen las ayudas técnicas y soluciones tecnológicas que mejoran sustantivamente la calidad de vida de estos niños”.

“Nosotros, lamentablemente, tuvimos que llegar a estas últimas instancias, pero esperamos que algún día esto cambie para que ningún niño tenga que pasar por esta angustia y desesperación ya que la salud creemos debe ser un derecho fundamental para cualquiera”, añadió.

“Estamos abriendo una puerta a muchos pacientes que por desconocimiento no han solicitado este dispositivo. aquí en Chile no es común hablar de este tipo de tratamientos, pero queremos hacerlo masivo para que esta situación no vuelva a repetirse”, cerró.