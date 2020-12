ISP: Nuevo tipo de coronavirus hallado en Reino Unido "no ha sido detectado en Chile"

El Instituto de Salud Pública sostuvo mediante un comunicado que "sólo existe reporte de algunos casos en Dinamarca, Italia y Australia y no se ha detectado en el continente americano".

A raíz de la preocupación que ha despertado a nivel mundial la aparición de una nueva "cepa" de coronavirus en Europa, específicamente en el Reino Unido, el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió un comunicado en donde aseguran que todavía no han sido encontrados casos similares en nuestro país.

El organismo especificó que el linaje B.1.1.7 "no ha sido detectado en Chile, en los genomas completos según los últimos datos detectados por la autoridad sanitaria. Sólo existe reporte de algunos casos en Dinamarca, Italia y Australia y no se ha detectado en el continente americano".

El ISP detalla además sobre la situación de Chile luego del anuncio que se dio a conocer en Reino Unido que “al ser un virus cuyo genoma es ARN, es esperable la aparición de mutaciones, como lo hemos observado con las diferentes variantes que están circulando en el mundo. Un ejemplo cercano, es lo que se detectó en la región de Magallanes. El efecto de las mutaciones de la Spike, N501Y, y las deleciones 69-70, detectadas en el linaje B.1.1.7, están siendo investigadas por diferentes laboratorios para determinar el potencial impacto en la propagación y el diagnóstico”.

Por su parte, el director (s) del ISP, Heriberto García, recalcó, que no existe evidencia científica suficiente que hoy ponga en duda la eficacia de las vacunas: "Es importante que la población no se alarme, este es un virus nuevo y que, desde luego, es esperable que mute, lo que no constituye un riesgo. Por otro lado, el ISP siempre ha estado con la disposición de contribuir a la salud pública del país, por lo que esta coordinación que se llevará a cabo con el Ministerio de Ciencias es esencial para unificar los datos de los secuenciamientos que han realizado los laboratorios de las universidades del país”.

