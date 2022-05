ISP saca de distribución preservativos masculinos de látex por fallas de calidad

También se instruyó cuarentena preventiva y no uso de un total de 39 lotes de fabricación China que fueron importados y distribuidos por CEGAMED CHILE S.A.

19.05.2022

El Instituto de Salud Pública de Chile informó en un comunicado oficial que, a través del Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos Innovación y Desarrollo (ANDID), se instruyó el cese de distribución, cuarentena preventiva y no uso de un total de 39 lotes de preservativos masculinos de látex.

Los productos son de fabricación China, pertenecen a la marca SUZHOU COLOUR-WAY NEW MATERIAL CO, LTD., y fueron importados y distribuidos por CEGAMED CHILE S.A.

Además, según el comunicado oficial del ISP, algunos de estos lotes fueron adquiridos por intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST).

Esta medida se determinó luego de la entidad recibiera notificaciones de defectos de la calidad y los resultados de los ensayos de los análisis realizados a cinco lotes de estos preservativos, estudio que verificó que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

Debido a esta situación, el ISP hizo un llamado a la ciudadanía a no utilizar los preservativos masculinos de látex de dicha marca, además, recomendaron que devolverlos al establecimiento de salud donde fueron recibidos o adquiridos.

Revisa los lotes que fueron sacados de distribución: