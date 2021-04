Israel deja de usar mascarillas al aire libre ¿Cuándo Chile podría hacerlo?

24Horas.cl Tvn

19.04.2021

Cuesta creerlo pero el uso de mascarillas en espacios al aire libre ya no es obligatorio en Israel. Una medida que, desde su Ministerio de Sanidad señalaron, responde al exitoso proceso de vacunación contra el COVID-19 y otras medidas en la ciudadanía.

Frente a esta situación, el doctor Sebastián Ugarte describió la medida y si es posible que Chile pueda enfrentar pronto una realidad así. "Situaciones como las que vemos en Israel abren una ventana de esperanza. Yo creo que las cifras para septiembre estén mucho mejor y que la situación sea realmente diferente. De ahí a que haya que sacarse las mascarillas y relajar las medidas yo creo que es un tema para discutirlo con más calma", advirtió en el Buenos Días a Todos.

"Durante esta primavera probablemente vamos a tener una mucho mejor situación que la tuvimos el año pasado porque no teníamos vacuna. Entonces, no había forma de asegurar inmunidad pero no quiero generar expectativas", señaló.

El doctor Ugarte aseguró que si bien aún falta pasar por el invierno "se está aumentando la vacunación y si nos cuidamos, somos bien responsables, hay un horizonte a un plazo que no es tan largo".

"Que en primavera o verano ya tenemos una situación diferente es importante. ¿Qué tanto se van a poder relajar las medidas? Es muy aventurado decirlo todavía, pero ciertamente deberíamos estar mucho mejor que ahora y eso hay que decirlo, y la gente tiene que tener esa esperanza", afirmó.

¿Qué factores permitieron a Israel a suspender el uso obligatorio de mascarillas al aire libre?

El doctor Sebastián Ugarte describió las diferencias que existen entre los procesos y el contexto de Israel y Chile para enfrentar la pandemia del COVID-19.

En primer lugar, el profesional detalló que nuestro país tiene el doble de población y que las vacunas no son exactamente iguales donde en Israel se inoculó a toda la población con dosis de Pfizer.

Sin embargo, el doctor Ugarte acotó que "los resultados en términos de efectividad, en el mundo real, en Chile son bastante buenos"; considerando que el 80% de nuestra población ha recibido la vacuna SinoVac.

Además, el especialista recordó el tema de las cepas. "Nosotros tenemos variantes diferentes a ellos". En Israel llegaron mucho menos, nosotros tenemos una propagación de la variante P1 muy grande. Además, en Israel ha salido un poquito más estricto en esto del encierro y el uso de aplicaciones en teléfonos para la trazabilidad", detalló.

"Pero a pesar de ello, es muy probable que en septiembre la situación del país sea mucho mejor que ahora", aseguró.

Además, insistió que si al Plan Paso a Paso no se le realiza ningún cambio "la situación del país debería ser diferente pero para lograr eso, tenemos que pagar la cuenta, y eso significa que debemos cuidarnos mucho ahora".

