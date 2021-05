Tras fuerte alza de contagios: Izkia Siches hace llamado "desesperado para cuidar nuestra población"

24horas tvn

27.05.2021

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, alertó sobre las altas cifras de nuevos contagios y fallecidos que se registraron durante las últimas 24 horas en el país.

A través de su cuenta de Twitter, la doctora señaló que "8.117 casos y 185 fallecidos deben alarmarnos. Necesitamos nueva gobernanza con participación real de actores claves, modificar plan Paso a Paso y lograr testeo, trazabilidad y aislamiento efectivo”.

8.117 casos y 185 fallecidos deben alarmarnos. Necesitamos nueva Gobernanza con participación real de actores claves, modificar #planpasoapaso y lograr TTA efectiva. No se confunda, no es un ataque al @GobiernodeChile, es un llamado desesperado para cuidar a nuestra población. — Izkia Siches Pastén (@izkia) May 27, 2021

Igualmente, llamó a no confundir el llamado a cuidar a la ciudadanía con una agresión: "No se confunda, no es un ataque al Gobierno, es un llamado desesperado para cuidar a nuestra población".

Recordar que este jueves, el Ministerio de Salud reportó 8.117 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 10 de abril cuando se reportaron 8.124.

El Ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que en los últimos siete días se registra un 6% de aumento en los casos nuevos a nivel nacional.

Asimismo, manifestó preocupación por las regiones de Aysén con un incremento del 22%, Los Ríos con un aumento del 21% y Los Lagos con un 14%.

Jueves 27 de mayo | Balance diario #COVID_19



🔸 8.117 casos nuevos

🔸 5.769 casos con síntomas

🔸 1.852 casos asintomáticos

🔸 496 sin notificar

🔸 1.352.723 casos totales

🔸 40.510 activos

🔸 1.282.561 recuperados

🔸 185 fallecidos (28.809 en total) pic.twitter.com/pvN1QeKfqL — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 27, 2021

Hasta el 27 de mayo, el total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza los 1.352.723 de estos 40.510 están activos, es decir, puedes contagiar a otros.

Respecto a los decesos en las últimas 24 horas se registraron 185 defunciones. El número total de fallecidos asciende a 28.809 en el país.