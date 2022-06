Izkia Siches quedará como vicepresidenta desde el domingo por viaje de Presidente Boric

24Horas.cl Tvn

02.06.2022

A partir de este domingo, la ministra del Interior, Izkia Siches, quedará como vicepresidenta del país ante la salida del territorio nacional del Presidente Gabriel Boric por visitas que realizará a líderes de otras naciones.

Serán casi seis días, del 5 al 11 de junio, en que Boric estará afuera en una gira que lo llevará a Ottawa, Canadá, donde se reunirá con el primer ministro, Justin Trudeau, y a Los Angeles, Estados Unidos, para participar de la Cumbre de las Américas.

Se trata del segundo viaje que realizará el mandatario al extranjero después de la visita de Estado que hizo al presidente Alberto Fernández en Argentina a principios de abril.

En ese momento, Siches se transformó en la primera mujer en asumir la vicepresidencia del país.

Hay que remarcar que la vicepresidencia ha recaído en ocasiones anteriores en secretarios de Estado de otros ministerios.

El presidente chileno, Gabriel Boric, visitará este 6 de junio Canadá, donde se reunirá con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, antes de que ambos viajen a Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas.

Boric se trasladará a Ottawa, donde permanecerá unas pocas horas, aprovechando su asistencia a la Cumbre de las Américas, que este año se celebra en la ciudad estadounidense de Los Ángeles entre el 6 y el 10 de junio.



Entre otros temas, el presidente chileno y el primer ministro canadiense abordarán el cambio climático, la igualdad de género, las relaciones con las poblaciones indígenas y la guerra en Ucrania.



La Oficina del Primer Ministro de Canadá añadió en un comunicado que los dos líderes también hablarán de la promoción de la democracia y de los derechos humanos, así como de la situación económica de sus países.



Sobre la situación en Ucrania, Trudeau y Boric conversarán sobre la importancia de que Rusia sea obligada a asumir responsabilidades por la invasión y de apoyar a los ucranianos desplazados por el conflicto, indica la nota.



Además, Trudeau y Boric se reunirán con estudiantes de secundaria de Ottawa con los que charlarán sobre el liderazgo juvenil.

