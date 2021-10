Jadue por auditoría a Corporación Cultural de Recoleta: "No hay ningún peso que no haya sido invertido en cultura"

16.10.2021

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió este sábado a la auditoría ordenada por Contraloría contra la Corporación Cultural de Recoleta, por millonarias sumas de dinero sin rendir.

El edil señaló que "nos han hecho más de 100 informes donde nos plantean las faltas administrativas que podamos tener en Recoleta y tal como lo hemos hecho en todos los informes, vamos a responder dentro de los próximos 30 días".

"Vamos a aclarar todas las dudas, a acompañar toda la información para que Contraloría pueda dilucidar todas las dudas que pueda tener", agregó.

Además, Jadue afirmó que "no tengo ninguna duda que no hay ningún peso que no haya sido invertido en cultura para la gente y para las vecinas y vecinos de Recoleta y por lo tanto estamos completamente tranquilos y agradecidos del trabajo de Contraloría".

"Hay rendiciones que no están aprobadas y hay otros que se está ordenando la información, porque es un trabajo totalmente exhaustivo y son demoras que no debieran ser y que las estamos corrigiendo", agregó.

Finalmente, aseguró hay rendiciones que no están hechas desde la gestión del alcalde Gonzalo Cornejo y que en su gestión están intentando ponerse al día.

Contraloría abre sumario

La Contraloría General de la República inició un sumario y remitió antecedentes al Ministerio Público por el uso de recursos de la Corporación Cultural de Recoleta para la realización del Festival Womad en 2020, así como también pidió otras rendiciones millonarias y aclarar una donación de la empresa Itelecom.

En particular, y de acuerdo al resumen de los objetivos que perseguía Contraloría, se trató de una "auditoría y examen de cuentas a los aportes otorgados por la Municipalidad de Recoleta a la Corporación Cultural" con el objetivo de "verificar que dichas operaciones se encuentren ajustadas a las disposiciones legales y reglamentarias y debidamente documentadas, comprobando también la exactitud de sus cálculos".

En cuanto a los principales resultados de la auditoría, la Contraloría informa sobre cinco puntos principales:

"Se comprobó la falta de rendición de cuentas de los fondos transferidos por la Municipalidad de Recoleta a la Corporación Cultural de esa comuna, por un total de $200.000.000 (...) contratos suscritos con la empresa Artemedios Group Spa, denominados 'Asesoría y Pre-Producción Festival Womad Chile 2020' y 'Asesoría y primera etapa de Producción Festival Womad Chile 2020'".

Sobre el particular, desde Contraloría indican que la situación "incumple lo establecido en el artículo 27 (...) de la Contraloría General, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas". Es por eso que señalan que la "entidad edilicia deberá solicitar, revisar y aprobar por la dirección de control municipal, según proceda, las rendiciones de los fondos transferidos por la suma total".

"Se determinó que en la rendición de cuentas presentada por la Fundación Womad en virtud de los fondos transferidos por el municipio ascendentes a $100.000.000 (...) se incorporaron desembolsos que presentan fechas anteriores al otorgamiento de la subvención y gastos insuficientemente respaldados, ascendentes a $28.685.225".

El documento estipula que la Fundación intentó respaldar el monto pero que el control municipal de Recoleta lo rechazó y que "sobre la materia el municipio no proporcionó los antecedentes que permitan acreditar que esa Fundación haya rendido nuevamente esos recursos, con las rectificaciones a las observaciones efectuadas por la mencionada unidad de control". De esa forma, se le pide al municipio que adopte "las medidas pertinentes para obtener y revisar, las rendiciones de cuentas de tales recursos".

"Se evidenció que la Corporación Cultural de Recoleta recibió una donación en el año 2019 proveniente de la empresa Itelecom Holding Chile Spa por la suma de $50.000.000 con la cual pagó a Artemedios Group Spa - productora encargada de llevar a cabo el Festival Womad", emitiendo dicha empresa una factura por el monto. "No obstante, tal donación habría sido devuelta (...) a la referida empresa Itelecom Holding Spa, atendido que, según señala en su respuesta, esta no se enmarcaba en un proyecto cultural aprobado por el Comité Calificador de Donaciones Culturales".

En ese sentido, la Contraloría estipula que "considerando que la corporación no acreditó el origen de los recursos que habría restituido a la sociedad donante con cargo a presupuesto, cuya donación, como se indicó, ya había utilizado para el pago a Artemedios Group Spa, ello ocasiona un desembolso injustificado y un detrimento al patrimonio de esa corporación cultural".

Agregan, respecto al mismo monto de $50 millones que "se constató que $30.000.000 fueron devueltos a la citada empresa y respecto de los restantes $20.000.000, no se visualiza en las cartolas bancarias de la corporación cultural ni en sus registros contables que el destinatario de tales montos corresponda a ese holding".

En este marco, la Contraloría pide que la Corporación Cultural de Recoleta acredite "documentadamente el origen de la suma de $50.000.000 en el plazo de 30 días hábiles (...) asimismo, deberá informar sobre el destinatario de los $20.000.000, remitiendo los respectivos antecedentes de respaldo".

En este punto en particular es que el órgano contralor "remitirá este oficio final al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para conocimiento y fines que procedan".

"Efectuado el análisis al libro mayor de la cuenta contable (...) 'Corporación Cultural de Recoleta', de la Municipalidad de Recoleta, se comprobó la existencia de subvenciones otorgadas por esa entidad edilicia a la Corporación Cultural, pendientes de rendición, por un monto de $3.317.808.255, al 31 de octubre ed 2020, que corresponden a transferencias efectuadas desde el año 2010". Respecto a este punto en particular la Contraloría señala que el municipio entregó una respuesta en el que se "informa un nuevo saldo sin rendir al 31 de diciembre de 2020 ascendente a $2.111.584.811 respecto del cual deberá proporcionar un análisis (...) para que regularice aquellos fondos no rendidos".

Respecto a lo anterior, Contraloría pide envío de antecedentes en el plazo de 90 días hábiles, sumando los elementos al sumario administrativo.

"La Corporación Cultural de Recoleta no proporcionó los libros mayores y asientos contables requeridos para los años 2017 y 2018, y los respectivos balances al término de esas anualidades, lo cual no permitió realizar un análisis de las donaciones que se hubieran recibido durante esos periodos".

En este último punto, se solicita a la corporación "concretar el proceso de reconstitución de su contabilidad para los citados años" que tendrá que ser acreditado en un plazo de 60 días hábiles.

Otros elementos

Cabe mencionar que en el marco de la investigación y sumario de Contraloría no solo el alcalde Daniel Jadue deberá trabajar para dar explicaciones al ente fiscalizador, por ejemplo, también tendrá que hacerlo Pablo Teillier, hijo del presidente del PC, Guillermo Teillier, quien dirige la Corporación Cultural de Recoleta que está en entredicho por los millonarios montos no justificados.

Asimismo, no es primera vez que se habla acerca del Festival Womad, ya que en el marco de la investigación del caso Itelecom o caso luminarias, también fue mencionado en la indagatoria por el pago de supuestas coimas de esa empresa a municipios con el propósito de adjudicarse millonarios contratos para el recambio y mantención de luces led. Justamente, es el caso que también pone en tela de juicio Contraloría.

Cabe mencionar que hacia el final de la auditoría la Contraloría sostiene respecto a todos los antecedentes: "Remítase el presente oficio final al alcalde, director de control y al concejo, todos de la Municipalidad de Recoleta, director gerente de la Corporación Cultural de Recoleta, Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público”.

