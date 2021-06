Mañalich afirma que es "imprescindible" la renovación del Estado de Catástrofe

El exministro de Salud sostuvo que "sin él no se cuenta con la contribución de las Fuerzas Armadas, no hay red integrada de salud, no hay confinamientos selectivos".

23.06.2021

Durante este miércoles, el Ejecutivo ingresará al Congreso la solicitud para extender el Estado de Excepción Constitucional por otros 90 días, es decir, julio, agosto y septiembre, por lo que serían una nuevas Fiestas Patrias bajo esta condición de emergencia. Ello fue confirmado por el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa.

Al respecto, el exministro de Salud Jaime Mañalich señaló mediante Twitter que es "imprescindible extender el Estado de Catástrofe. Sin él no se cuenta con la contribución de las Fuerzas Armadas, no hay red integrada de salud, no hay confinamientos selectivos".

"¿Toque de queda? Discutible. ¿Pase de movilidad con mayores libertades incluyendo a recuperados? Obvio", añadió el extitular de Salud.

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, confirmó que este miércoles el Ejecutivo ingresará al Congreso la solicitud para extender el Estado de Excepción Constitucional por otros 90 días, es decir, julio, agosto y septiembre, por lo que serían una nuevas Fiestas Patrias bajo esta condición de emergencia.

La iniciativa se ingresa este miércoles y ya está contemplada su discusión este jueves en la Cámara.

Al respecto, el secretario de Estado explicó: "vamos a pedir efectivamente una prórroga del Estado de Excepción en las próximas horas, pero obviamente no es que queramos usarlo, es una caja de herramientas y, según la situación diario o semanal, vamos a ir viendo cuáles son las medidas que se adoptan y también, ojalá, liberalizando alguna".

Señaló que "no es que queramos en caso alguno que los próximos días sean especialmente restrictivos, al contrario, queremos ir abriendo, queremos que los niños vayan al colegio, pero al mismo tiempo necesitamos renovar esta herramienta".

Junto con confirmar que este miércoles "vamos a ingresar el oficio", detalló que "la prórroga va a ser por 90 días, pero como le digo, nosotros vemos una luz al final del túnel, vemos que avanza el proceso de vacunación, vemos que han disminuido los contagios y quiero insistir en que no buscamos más restricciones, buscamos más libertades".

Sin embargo, enfatizó en que el estado de excepción es necesario "dado el dinamismo de la pandemia".