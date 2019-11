Joaquín Lavín: "El cambio constitucional debe tener un rol de Estado que vaya más allá de lo subsidiario"

24Horas.cl Tvn

10.11.2019

Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, conversó con El Mercurio para dar su punto de vista sobre el cambio o la creación de una nueva Constitución.

El político UDI aseguró que "el cambio constitucional debe tener un rol de Estado que vaya más allá de lo subsidiario con un rol activo en promover la integración social".

Además, postuló a que el camino que más conviene en estos momentos en el Congreso en una asamblea: "Los políticos van a empezar también con 'los cargos', cuántos van, cuánto les pagan, ese esquema no da para más. (...) Me parece una frivolidad pensar hoy en algo presidencial. Con un terremoto social de esta magnitud todo se mueve, y emergerá un nuevo escenario que no sabemos cuál será", opinó.

Y agregó: "El sistema político es el que tiene que dar más pruebas de que cambió. (...) Más que hablarle a la galería y a las propias huestes, hablemos de cara al país con responsabilidad. Es el momento de los moderados, de políticos de visión moderada que tomen el liderazgo".

El alcalde quiso también referirse sobre los desmanes ocurridos durante estas semanas de manifestaciones, instancia donde aseguró que "también me ha sorprendido la violencia que va más allá del estallido social. Era difícil imaginar lo que vimos en el Metro o en los supermercados, es un grupo muy bien organizado y violento", ante lo cual agregó que "necesitamos aislar la violencia".