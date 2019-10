Joaquín Lavín y polémica por Línea 7: "La estación no debería estar en el Parque Araucano"

09.10.2019

Polémica ha causado en Las Condes la construcción de una estación de la futura línea 7 del Metro al interior del Parque Araucano. Y es que vecinos de la comuna están preocupados por el impacto que tendrá en la zona de áreas verdes. En ese contexto, el alcalde Joaquín Lavín fue consultado por el hecho, que incluso motivó a la realización de una manifestación el próximo sábado.

"Sé que se está organizando una protesta para el día sábado a las 12.00 horas en la zona del Parque Araucano. Si la protesta es para que la estación del Metro no esté en el parque, yo le encuentro toda la razón. Sería una lástima que la estación del Metro obligue sacar cincuenta árboles nativos", señaló mientras lanzaba la campaña "Elige tomar agua" del programa Elige Vivir Sano.

Sin embargo, la autoridad se mostró en desacuerdo con quienes apuntan que la llegada del tren subterráneo al sector significará "más delincuencia".

"La estación no debería estar en el Parque Araucano, hay que sacarla de ahí. Pero a los que están diciendo que no quieren metro porque significa que van a llegar tales personas y que va a significar delincuencia, eso no lo comparto. El metro es importante para la ciudad. Gente que viene de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal (...) que vienen a trabajar a Las Condes, que hoy vienen en Transantiago y que podrían venir mucho mejor en el Metro", sostuvo.

"Son las mismas personas que los vecinos se encuentran porque los atienden en la tienda, en el mall que está ahí al lado. Obviamente que las aglomeraciones siempre producen situaciones complicadas, pero eso es parte de lo que tenemos que hacer y parte del desafío que tenemos las autoridades para controlarlo", agregó.

"Así que si es para sacar la estación del parque, cuenten conmigo, voy a la protesta. Pero si es porque no quieren metro, entonces no, porque el metro le hace bien a la ciudad", añadió.

Respecto a la opinión de algunos residentes que aseguraron que "llega el Metro y llegan los delincuentes", Lavín dijo que "me parece mal. Lo que necesita Santiago es integración, tenemos que integrar los barrios. Si las personas que viven más lejos pueden llegar cómodamente en metro, que vengan, no hay que tenerle miedo a eso. Al contrario, hay que hacerlo más".