Jon Lee Anderson por situación en Afganistán: "Los talibanes se organizaron y volvieron como insurgentes"

De igual manera el destacado periodista indicó sobre la "nueva versión" a la cual se adjudican los mismos talibanes, que "no hay evidencia para creer que los talibanes cambiaron"

24Horas.cl Tvn

22.08.2021

Desde Londres, el destacado periodista Jon Lee Anderson, experto en conflicto de Afganistán y quien ha estado más de una decena de veces en Afganistán y que es autor de aclamados libros sobre ese país, como "La tumba del león y "Talibán", conversó en 24 Horas Central a la situación que atraviesa el país.

Sobre el regreso de los talibanes después de 20 años, Lee indica que esto "es un ejemplo clásico de estrategia guerrillera, es decir, los talibanes no fueron derrotados como tal en el 2001 cuando invadió Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, se esfumaron".

Asimismo agregó que "hicieron fuertes en la montaña, volvieron a organizarse y volvieron como insurgentes un par de años después".

Al menos 7 muertos en medio del caos en el aeropuerto de Kabul Leer más

Sobre los probables responsables, el periodista destaca que "principalmente fue Estados Unidos a quien le falló la estrategia, es decir, hemos visto cuatro presidentes norteamericanos. George W. Bush que declaró la guerra y declaró la guerra contra el terror, fue él quien decidió invadir a Afganistán para castigar a los talibanes que habían dado refugio a Al Qaeda que a su vez habían hecho los atentados el 11 de septiembre".

De igual manera, indicó sobre George W. Buch que "su primera misión fue contra el terror, desplazar a los talibanes, instaurar un régimen amigable y buscar a los actores del 11 de septiembre, les costó dos años para pillar a Bin Laden".

Líder talibán llega a Kabul para negociar la formación de un gobierno Leer más

Enfatizó en que "ni los talibanes ni Al Qaeda nunca fueron extinguidos del todo, más bien fueron desaparramándose".

Y por ello, el periodista experto agrega que, "hemos visto el desastre que tenemos, en donde el perfil norteamericano está en jaque como una super potencia, como potencia bélica".

En cuanto al escenario de debilitamiento del país norteamericano ante el mundo, Jon Lee comenta que "de momento sí, por más que Joe Biden diga que no, todo el mundo está diciendo que sí. Muchas veces la percepción se convierte en la realidad, si en estos momentos Estados Unidos es visto como un actor torpe en una zona de guerra que es muy álgido en el mundo, eso es un debilitamiento de su imagen en el mundo.

Joe Biden: La evacuación de Afganistán es una de las "más difíciles de la historia" Leer más

Asimismo sobre el país contendor de Estados Unidos, Lee menciona que "todos sabemos que China es ascendente y se vuelve competitivo con Estados Unidos.El puntaje es China 1-0 Estados Unidos."

En referencia a la nueva versión a la cual se adjudican los mismos talibanes, en cuanto a sus comportamientos con las mujeres y lo que se han proclamado, Lee destaca que "No hay evidencia para creer que los talibanes cambiaron".

Finalmente agregó sobre el rol de la comunidad internacional "no sé porqué no hay más reclamos para la presencia de la ONU, qué pasó con la ONU, no solo aquí sino en otros países. La ONU era nuestra idea de la salvación ante los conflictos del mundo".

Sobre su principal temor al futuro de los ciudadanos en Afganistán, indicó que "temo por la suerte de los afganos, la integridad física de ellos, de las niñas, pero también es lo que esto significa para el extremismo en el mundo".