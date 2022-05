Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea: "Una Constitución tiene que tener un amplio apoyo social"

En una entrevista con 24 Horas, Josep Borrell se refirió al proceso constituyente que se desarrolla en nuestro país, señalando que "es un proceso que tiene un valor intrínseco en la medida que es innovador y da voz a colectivos que normalmente no la tienen".

01.05.2022

Por estos días el alto representante de la Unión Europea Josep Borrell se encuentra de visita en Chile. Dentro de sus principales actividades se encontró una reunión con el Presidente Gabriel Boric –que tuvo lugar el pasado miércoles– en la que se discutió el trabajo de la Convención Constitucional, y el Acuerdo de Asociación entre Chile y la región europea, entre otros temas.

En conversación con 24 Horas, el jefe de la diplomacia europea entregó su opinión sobre el proceso constituyente que se desarrolla en nuestro país, además de abordar temas de política internacional como el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania: "No queremos que la guerra se extienda"

Consultado sobre la estrategia de la Unión Europea para frenar la guerra, Borrell planteó que "Rusia va a pagar un precio muy alto por esta guerra", asegurando que las sanciones financieras, económicas y comerciales que ha recibido Rusia debilitarán su economía.

"Estamos ayudando a Ucrania primero militarmente, después económicamente. Queremos ayudarle a defenderse sin entrar en la guerra. Porque no queremos que la guerra se extienda", profundizó. Al mismo tiempo, aseguró que la Unión Europea continuará apoyando a Ucrania de manera económica y militar, pero sin entrar a la guerra.

"No queremos que la guerra se extienda horizontalmente afectando a otros países, en particular no a un país miembro de la OTAN, porque si afectara a un país miembro de la OTAN entonces sí que entraríamos a una situación de extrema gravedad... Y tampoco queremos que la guerra se extienda verticalmente utilizando armas más terribles, como pueden ser las tóxicas o incluso las nucleares tácticas", planteó Borrell.

El también vicepresidente de la Comisión Europea fue crítico con Putin: "Lo que está haciendo Rusia se califica o se describe con dos palabras. Es un fracaso y es un horror", enfatizó.

Sobre la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea: "Hay que ponerlo al día"

Borrell se refirió a la relación entre la Unión Europea y Chile, en específico a la modernización del Acuerdo de Asociación entre ambas partes, que aún se encuentra en revisión.

"Se está revisando porque en veinte años hay tiempo de envejecer y hay que ponerlo al día. Y espero que lo podamos poner al día por un interés mutuo, tanto de Chile como de Europa. Creo que el Presidente entiende perfectamente que modernizar este acuerdo es algo beneficioso, porque no es solo un acuerdo comercial", señaló.

Posteriormente, el jefe de la diplomacia europea señaló que la UE está interesada en mantener un acuerdo con Chile que permita dar cuenta de los aspectos geopolíticos y sociales que marcan la realidad de ambas regiones: "Queremos que sea un ejemplo de los acuerdos de nueva generación, que incluya los aspectos también políticos, culturales, y económicos. También económicos, sin duda, pero que incluya todo lo que hoy en día importa en una relación geopolítica como la que queremos tener con Chile".

De esta forma, Borrell también se refirió al proceso constituyente que se desarrolla en nuestro país, señalando que se trata de un "desafío político importante".

Sobre el proceso constituyente: "E s un proceso que tiene un valor intrínseco en la medida que es innovador y da la voz a colectivos que normalmente no la tienen"

Durante su conversación con Constanza Santa María, Borrell defendió el proceso constituyente chileno, señalando que desde Europa lo miran con interés en tanto es "innovador" y da voz a "colectivos que normalmente no la tienen".

"Chile ha iniciado un proceso de reforma constitucional por un procedimiento innovador que nos interesa mucho. Y este gobierno, que es el resultado de una explosión social que todos ustedes mejor que nadie conocen cuán grave fue, pretende dar una respuesta a esa inquietud social que en el fondo, como en otros muchos países, tiene un nombre que es la desigualdad", declaró.

Asimismo, entregó su parecer sobre lo que debería tener esta nueva Constitución: "Una Constitución tiene que tener un amplio apoyo social. Cuanto más amplio, mejor, porque es unas reglas de juego que debe contar con el acuerdo de todos los jugadores y eso es lo más importante".

De igual modo, Borrell apoyó el proceso constituyente, señalando que debe aunar esfuerzos para que sea un conjunto productivo de normas: "Una Constitución que fuera divisoria no sería una buena solución y creo que eso el Presidente lo tiene muy claro políticamente. Creemos que es un proceso que tiene un valor intrínseco en la medida que es innovador y da la voz a colectivos que normalmente no la tienen: los pueblos indígenas, las minorías, las mujeres. Pero habrá que juzgarlo por sus resultados", sentenció.