Joven denuncia a ginecóloga que le aplicó ácido corrosivo y causó graves lesiones

20.08.2021

En junio Valentina, una joven madre y estudiante de nutrición pidió una consulta con una ginecóloga en Integramédica porque tenía molestia en su zona genital. Lo único que le importaba era que el médico que le tratara fuera una mujer. Sin embargo, esta consulta terminó en un daño que a más de dos meses, todavía no le permite caminar.

En la consulta, la profesional le recetó ácido tricloroacético, producto el cual se debía aplicar con un cotonito. Al pasar el tiempo, cerca del mes, la joven no vio mejoría a pesar del tratamiento indicado por la ginecóloga y regresó a su consulta.

"Ella me dijo que era un proceso lento y yo le llevé el remedio que me había recetado, que era con receta Magistral. Ahí me dijo que lo iba a aplicar ella para ver todo", indicó la denunciante

Según Valentina, la ginecóloga le aplicó de este ácido, contando que esta "lo apretó en ambos lados y empezó a chorrear. Sentí mucho dolor y ardor. Quedé inmovilizada un par de minutos en la camilla y ella me decía que era normal, que tenía que esperar un par de minutos. Me decía que me fuera a vestir al baño pero yo no me podía mover".

Agrega que como pudo se vistió y se fue caminando lentamente. Cuenta que cada vez su dolor era más insoportable y persistente. "Llamé a mi mamá llorando, le decía que no podía caminar del dolor, que me ardía y me dolía. Daba un paso y era terrible".

"En la noche cuando le pedí a mi mamá que me revisara, ahí fue el impacto", agrega Valentina, señalando que tenía toda su zona genital hinchada con quemaduras.

Según expertos, el ácido tricloroacético se utiliza diluido y solo en la parte afectada. De acuerdo con la toxicóloga Laura Börgel, "si lo aplicas en forma puntual vas a lograr, por ejemplo, si es una berruga en la piel, que salga, si es una lesión que quieres corregir en la piel también, pero tiene que ser muy puntual. En piel sana vas a terminar de todas maneras con una lesión por corrosividad".

Valentina, al ver que sus heridas eran cada vez más profundas volvió al centro médico para hablar con el director, el cual "me decía que no podía comprender cómo ella había hecho eso. Él me dijo, 'yo la reté'. Después fui a un dermatólogo y ahí él me dijo que tenía una quemadura de segundo grado".

Börgel explica que la lesión de la denunciante "es como si te hubieses quemado con agua y hubieras formado una ampolla, una quemadura química".

Debido a esta situación, los últimos dos meses han sido complejos para la joven madre, ya que hasta ahora no ha visto mejoría y quedó totalmente imposibilitada de hacer una vida normal.

"Un día normal para mi era entrenar dos veces en el día, salir con mi hijo al parque, ir a la universidad tranquila, salir a caminar y ya nada de esas cosas las puedo hacer igual que antes", cuenta la denunciante.

La psicóloga de Valentina, Eugenia Yáñez, indicó que para la joven "no hay postura en la cual ella se sienta cómoda ni sienta dolor. Por lo tanto, eso afecta todo su quehacer diario".

Hasta el momento, la joven cuenta que tampoco ha recibido respuesta de parte de la clínica Integramédica, por eso con todos los antecedentes inició acciones legales en contra del centro médico y la ginecóloga Daniela Anaray Carmona, quien aún aparece agendando consultas. Por el momento la Fiscalía de Las Condes se mantiene investigando este hecho.

No obstante a ello, a través de un comunicado, Integramédica iindicó que "una vez conocido el caso se iniciaron las evaluaciones y análisis de seguridad asistencial correspondientes, y hemos contacto directo y permanente con su abogada con el fin de buscar una pronta solución".