Joven puntaje nacional inicia campaña para reunir dinero y estudiar medicina en Santiago

17.01.2022

El martes 11 de enero, Matías Muñoz, logró el primer paso para cumplir su sueño de estudiar medicina: lograr el puntaje requerido, siendo además puntaje nacional en Matemáticas.

Su historia se hizo conocida rápidamente, ya que desde los siete años, Matías vive en la Fundación Cuidad del Niño Ricardo Espinoza, residencia del Servicio Mejor Niñez (ex Sename) de Hualpén.

"Esta es la segunda vez que rindo la PTU. El año pasado no me dio el puntaje para medicina, así que me tomé un año para estar más y lograrlo", contó el joven en conversación con LUN.

Sin embargo, aunque logró su principal objetivo, hoy enfrenta nuevas trabas, ya que debe contar con el financiamiento necesario para poder estudiar. No sólo pagar la matrícula y el arancel, sino que también su alojamiento, comida, transporte, materiales, entre otros.

"Junto con el arriendo hay otros costos asociados a cambiarme de ciudad. Tengo que financiar transporte, comida, emergencias de salud y materiales para la carrera, que no son baratos", dijo.

Desde que fue reconocido como puntaje nacional, Matías ha recibido aportes de terceros, por lo que ya ha recaudado 2 millones de pesos.

"Agradezco mucho la ayuda recibida porque ha sido esencial. Hay una brecha entre mi situación actual y el lugar donde quiero estar, que es Santiago, estudiando en una de las mejores unidades de Chile y con ese dinero se acorta", señaló al mismo medio.

Indico que "también recibimos a través de la cuenta corriente del hogar, que no tiene límites de depósito y ni de montos máximos".

Hasta ahora, desde el servicio Mejor Niñez le ofrecieron asistencia, ya sea en Hualpén o la ciudad donde quiera estudiar. Frente a lo mismo y dado su puntaje obtenido, podría acceder a becas de alimentación y transporte.

Revisa los datos para aportar:

Banco Scotiabank