Joven que denunció abuso sexual en el Ejército fue rechazada por supuesto problema dental

17.12.2020

"El abuso sexual de mi hija se pudo haber evitado, pero no lo hicieron".

Paula Hernández está indignada: su hija -quien denunció abuso sexual al interior del regimiento Colina del Ejército hace unos meses- recibió la noticia de que no fue aceptada en la Escuela de Suboficiales por una razón que le parece insólita: que aún no le salen las muelas del juicio.

El recorrido de la joven por el servicio militar- que terminará el 31 de diciembre de este año debido al rechazo de su ingreso al recinto mencionado- estuvo marcado por la situación que vivió en la enfermería de dicha unidad militar.

Dice que una noche se sintió mal y acudió a dicha habitación, lugar al que luego llegó el sargento Álvaro Vásquez y se le insinuó. Denuncia que el hombre la tocó indebidamente, acosándola y abusando de ella sexualmente a pesar de que manifestó claramente su rechazo a los acercamientos que él hizo.

"Cuando desperté fui al baño para ducharme porque me sentía sucia y llevé mi celular y decidí llamar a mi cabo Olea y le dije lo que pasó en la noche. No sabía cómo explicarle y tenía miedo. Me dijo que estas cosas se deben informar y que debía contarle a mi capitán. En ese momento tenía miedo a la reacción porque pensé que no me creerían", relató luego de vivir la situación, que fue además investigada en Reportajes 24 y llevó al descubrimiento de otras dos denunciantes en contra de Vásquez.

Si bien la denuncia llevó a una investigación interna, este proceso se encuentra en pausa según informó el Ejército a 24 Horas. Además, la Fiscalía Centro Norte informó que hay una orden de investigar entregada a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI). Mientras, el sargento en cuestión está alejado de sus funciones en el regimiento Colina.

Las muelas del juicio

A pesar de la situación denunciada, la hija de Paula Hernández deseaba continuar una carrera al interior del Ejército y postuló a la Escuela de Suboficiales, proceso que además de exigencias involucró el desembolso de una gran cantidad de dinero.

Ni la hija de Paula ni las otras dos denunciantes del sargento Vásquez fueron aceptadas en dicha rama mlitar, todas con problemas en su examen dental. "Prefirieron a un tipo violador, abusador, estar en el Ejército en lugar de una niña que sólo buscaba cumplir su sueño y ayudar al país", dice Paula.

En el caso de su hija le dijeron que no quedó porque aún no le salían las muelas del juicio, razón que les parece insuficiente.

Foto: Agencia Aton / Referencial.