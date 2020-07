Joven repartidor se lanza a canal San Carlos para salvar a una mujer arrastrada por la corriente

24Horas.cl Tvn

No titubeó, un héroe que no necesita capa. Ricardo Pérez, el repartidor de delivery que no dudó ni un segundo en lanzarse a las aguas del canal San Carlos para salvar a una mujer que era arrastrada por la corriente.

Mientras el rescataba a la mujer, otros se preocuparon de cuidar sus pertenencias, todo para que los reyes de lo ajeno no se aprovecharan de su valiente actuar.

"Lo que nos sorprendió más fue como él se dio cuenta que venía una persona arrastrada por la corriente. El soltó su bolso, la bicicleta, el teléfono, el casco y saltó", comentó uno de los testigos del hecho quien cuidó las pertinencias del joven Ricardo Pérez.

Su rápida reacción permitió que la mujer fuese rescatada con vida por lo equipos de emergencia de la comuna.

"No dudo un minuto y se lanzó a las aguas del canal San Carlos y la rescató. En estos días en que todo el mundo anda tan ofuscado y preocupados hay que destacar la acción de Ricardo Pérez y agradecer su actitud es la que hoy en día se necesita", expresó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Tras su rescate con vida, la mujer fue trasladada a un centro asistencial para prestar los primeros auxilios. Del joven héroe solo se conocen estas imágenes y el nombre que entregó a los rescatistas de Providencia. ¿De donde es? se sabe que es extranjero y que trabaja como delivery.