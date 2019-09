Joven trans denuncia haber sido discriminada en los probadores de una multitienda

24Horas.cl TVN

09.09.2019

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) dio a conocer la denuncia de una joven trans quien asegura haber sido discriminada por personal de la tienda Paris del Costanera Center al prohibirle ingresar al probador de mujeres.

De acuerdo a lo informado por el Movilh, los hechos ocurrieron el pasado miércoles. "Cuando me vieron ingresando al probador de mujeres, una trabajadora (...) me dijo que debía ir a un lugar para hombres. Le expliqué que yo soy mujer trans, que tengo derechos, pero ella no aceptó razones. Me empujó, intentó sacarme del lugar y me trato de 'travesti asqueroso'", denunció Eva Rodríguez (24).

Cercanos a la joven lograron grabar una parte del incidente, donde se ve a una trabajadora exigiéndole a Eva que abandone el probador de mujeres, mientras señalaba que "son las órdenes que me dan, tienes que salir".

El encargado de DD.HH del Movilh, Ramón Gómez, señaló que "aquí la responsable es derechamente la empresa, pues no activó protocolos para garantizar la dignidad y los derechos de una clienta. La misma trabajadora responsable de la agresión, señala que recibió órdenes. Por tanto, este es un acto de transfobia también institucional".

Añadió que "la empresa debe ofrecer ya disculpas públicas a Eva e implementar medidas efectivas para garantizar la no discriminación. La transfobia es ilegal".

El dirigente apuntó que "ya nos pusimos a disposición de Eva, de manera de explorar conjuntamente todas las acciones legales posibles para que se haga justicia. Estos abusos no son tolerables. Deben ser erradicados".